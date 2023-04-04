Resumen Puebla vs Pachuca Femenil | Jornada 12 | Liga MX BBVA Femenil

El cuadro del Puebla empató con las Tuzas de Pachuca en juego correspondiente a la jornada 12 de la Liga BBVA MX, disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

Daniela Auza abrió el marcador a los ocho minutos del partido, esta jugadora hizo su debut goleador con la “Franja”, en la segunda parte, Jenny Hermoso empató el partido e igualó a Charlyn Corral con 13 goles.

La delantera de los Tuzos, Hermoso con ese tanto sumó 13 goles, al igual que su compañera Corral, seguidas de Christina Maria Burkenroas de Rayadas 10, misma Candida de Kiana Palacias del América. Mientras que Mia Fishel de Tigres tiene 8 dianas, y está empatada con Renae Cuéllar.

Próximos partidos de Puebla y Pachuca

Las hidalguenses son cuartas generales con 25 puntos, mientras que las poblanas están en la plaza décimosexta con nueve unidades.

La “Franja” se medirá ante el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, mientras que el Pachuca irá a la Perla Tapatía para medirse ante el Atlas.

