¿Cuándo comienzan los Octavos de Final del Mundial de Clubes 2025?

La fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025 esta llegando a su fin y se acerca la etapa de los Octavos de Final. Hasta el momento, ya van la mitad de equipos clasificados a la siguiente fase.

¿Cuándo inician los Octavos de Final del Mundial de Clubes 2025?

Los Octavos de Final del Mundial de Clubes 2025 se disputarán del sábado 28 de junio del 2025 al martes 1 de julio. Serán dos juegos por día para que todos los aficionados puedan seguir las emociones.

Hasta el momento, ya son la mitad de equipos los que han logrado conseguir su boleto a Octavos de Final, en los próximos días, se clasificarán más clubes.



Flamengo

Bayern Múnich

Juventus

Manchester City

PSG

Botafogo

Palmeiras

Inter Miami

En los demás días, se definirán más equipos clasificados a Octavos de Final y se definirán los enfrentamientos.

Los partidos definidos de Octavos de Final del Mundial de Clubes

Con los equipos clasificados, ya hay dos partidos definidos de los Octavos de Final. El primer encuentro que se jugará será el Palmeiras vs Botafogo el sábado 28 de junio de 2025 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia en punto de las 10 am tiempo del centro de México.

El segundo juego definido es el PSG vs Inter Miami que tendrá sede en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se jugará el domingo 29 de junio a las 10:00 am tiempo del centro de México.