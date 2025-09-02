¿Se queda sin equipo? La fecha limite que tiene Guillermo Ochoa para ser contratado

Guillermo Ochoa sigue sin equipo y le quedan pocas opciones para poder ser fichado. El portero estuvo cerca, el pasado lunes 1 de septiembre, de ser nuevo fichaje del Burgos pero no terminando firmando su contrato por lo que sigue siendo jugador libre.

El objetivo de Ochoa es mantenerse jugando para poder cumplir su sueño de ser convocado para el Mundial de 2026 y así llegar a su sexta Copa del Mundo, logrando un nuevo récord. Pero, empieza a quedarse sin opciones el guardameta pues varias ligas ya han cerrado su fecha limite para poder fichar nuevos jugadores.

Te puede interesar: Rumbo al Mundial 2026: Estas son las 6 Ligas de Europa que aún pueden fichar a Guillermo Ochoa

La fecha limite que tiene Guillermo Ochoa para ser fichado

La fecha en la que Ochoa tiene como limite para ser fichado depende de la liga en la que quiera seguir su carrera pues algunas en Europa cierran entre el 8 de septiembre hasta el 12 de septiembre.

De igual forma, en el futbol mexicano, el último día es el 12 de septiembre por lo que, podría volver a México.

Por lo que, la fecha limite que tendría Guillermo Ochoa para seguir en algún equipo es el 12 de septiembre.

Las ligas en las que puede ser fichado Guillermo Ochoa

En la mayoría de Ligas importantes de Europa, tales como la Premier League, la Serie A, la Bundesliga o LaLiga, el mercado de fichajes culminó el pasado lunes 1 de septiembre. Por lo que las opciones de Ochoa se reducen.

Guillermo aun puede mantenerse en Europa pues las ligas de: Rusia, Bélgica, Portugal, Grecia, Turquía y Polonia aun no cierran su periodo de fichaje.



Liga / fecha de cierre de fichajes

Rusia 11 de septiembre

11 de septiembre Bélgica 8 de septiembre

8 de septiembre Portugal 8 de septiembre

8 de septiembre Grecia 12 de septiembre

12 de septiembre Turquía 11 de septiembre

11 de septiembre Polonia 8 de septiembre

8 de septiembre Arabia Saudí 10 de septiembre

Por otra parte, podría regresar al futbol mexicano pues el periodo de fichaje cierra el 12 de septiembre. El arquero podría llegar a un acuerdo con algún equipo para mantenerse activo.