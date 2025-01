¿Cuándo va a debutar Luis Romo con las Chivas? DT despeja la duda

Guadalajara inició con el pie derecho el Clausura 2025 al vencer 1-0 a Santos Laguna, sin embargo, la incertidumbre sobre la situación de su nuevo refuerzo, Luis Romo, marcó la previa del encuentro.

La formalización del acuerdo del mediocampista mexicano se concretó a última hora, lo que generó dudas sobre su posible inclusión en la convocatoria para el partido inaugural. A pesar de que Romo ya se encontraba concentrado con el equipo, el registro ante la Liga MX no se finalizó a tiempo, por lo que el jugador no pudo ser considerado para el duelo a pesar de que su lugar en el vestidor de Chivas estaba listo.

“Hemos estado en contacto cada media hora para saber si podía o no podía entrar en la convocatoria”, comentó el entrenador Óscar García Junyent sobre la situación de Romo. “Lógicamente, era complicado que pudiera contar con él de inicio porque no sabíamos si podía jugar o no jugar. Y no quería que trastocara ningún plan”.



A pesar de este contratiempo, el estratega rojiblanco se mostró entusiasmado con la llegada de Romo y destacó su versatilidad: “Y lo bueno para él es que puede jugar en varias posiciones. Por ejemplo, el ‘Tala’ (portero) no puede jugar en otra posición, pero hay jugadores, así que es una bendición para el, para el entrenador, porque lo puedes utilizar en cualquier parte del campo. Y sabes que te va a rendir y de esos tenemos unos cuantos y Luis va a ser uno de ellos”.

El equipo contra el que debutaría Luis Romo con las Chivas

Con el registro ya finalizado, Romo portará el número 17 y estará disponible para el próximo partido de Chivas, cuando visite a Necaxa el viernes en partido de la jornada 2 que TV Azteca transmitirá dentro del tradicional Viernes Botanero. El mediocampista mexicano tendrá así su primera oportunidad de mostrar su calidad con la camiseta rojiblanca.

