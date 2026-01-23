Messi REGRESA a Sudamérica: fecha y hora ACTUALIZADA PARA ESTADOS UNIDOS del Alianza Lima vs Inter Miami

El 2026 arranca con una imagen poderosa: Lionel Messi regresando a Sudamérica, esta vez con la camiseta de Inter Miami, en una gira que combina espectáculo, exigencia futbolística y millones de miradas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primer capítulo se escribe en Lima, donde el campeón de la MLS visita a Alianza Lima en un duelo que, aunque amistoso, promete intensidad real y estadio lleno.

Para el público latino que vive en Estados Unidos, este partido no es uno más. Es la oportunidad de ver a Messi iniciar un año decisivo, liderando a un Inter Miami cargado de ambición, nuevas figuras y la presión de confirmar que su proyecto ya está a la altura del fútbol continental.

¿Por qué este partido de Inter Miami genera tanta expectativa rumbo al Mundial 2026?

Más allá del atractivo natural de Messi, este encuentro representa una prueba clave de pretemporada. Javier Mascherano diseñó una gira sudamericana para someter a su equipo a contextos hostiles, canchas exigentes y rivales acostumbrados a la competencia internacional. Alianza Lima, habitual participante de Copa Libertadores, ofrece ese escenario ideal.

Inter Miami llega con la misión clara de afinar su funcionamiento antes de un calendario cargado: Concacaf Champions Cup, MLS Cup y Leagues Cup. Messi será el eje, acompañado por Luis Suárez, quien ha mostrado buen ritmo en entrenamientos, y por un bloque que mezcla experiencia y juventud. Cada minuto cuenta para llegar con ritmo competitivo al año mundialista.

Última preparación antes de Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/95DkNwnd6j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 23, 2026

Inter Miami vs Alianza Lima: planteles, dudas y claves del amistoso en Lima

El conjunto peruano, dirigido por Pablo Guede, apuesta por jerarquía y carácter. La presencia de Paolo Guerrero, junto a referentes defensivos y mediocampistas de recorrido internacional, garantiza un partido intenso, especialmente en un estadio histórico como Matute.

Del lado de Inter Miami, la atención no solo está en Messi. Existen dudas bajo los tres palos debido a situaciones administrativas y físicas, lo que abre la puerta a un arquero joven para asumir un reto mayúsculo. En ofensiva, el potencial es evidente y la expectativa crece ante la posible integración plena de nuevos refuerzos que buscan consolidar a las Garzas como potencia regional.

Este duelo no define títulos, pero sí marca sensaciones. Para Messi, es el primer paso visible de un año que puede ser histórico; para Inter Miami, una declaración de intenciones fuera de Estados Unidos.

Fecha, hora y lugar del partido para Estados Unidos

Partido: Inter Miami vs Alianza Lima



Fecha: Sábado 24 de enero de 2026

Horario:

6:00 p.m. ET (Este) 5:00 p.m. CT (Centro) 3:00 p.m. PT (Pacífico)

Estadio: Alejandro Villanueva (Matute), Lima, Perú