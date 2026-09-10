Campeón del mundo REVIENTA a Julián Quiñones por su nominación al Balón de Oro

En la última semana, el futbol mexicano recibió una noticia de impacto internacional: el atacante Julián Quiñones fue incluido formalmente en la lista oficial de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, galardón otorgado por la revista France Football en colaboración con la UEFA.

La distinción, anunciada el pasado 8 de septiembre de 2026, premia el extraordinario año del delantero tanto en su paso goleador con el Al-Qadsiah en la Liga Profesional Saudí como con la Selección Mexicana, donde se consolidó como referente ofensivo.

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El lugar definitivo que ocupará Julián Quiñones en el Balón de Oro se dará a conocer de forma descendente durante la ceremonia oficial de entrega, programada para el próximo 26 de octubre de 2026.

Sin embargo, tras el anuncio de la lista, estalló una fuerte polémica en el plano internacional. Samuel Umtiti, exdefensor y campeón del mundo con Francia en 2018, dio a conocer su dura postura en una entrevista para un importante medio galo, donde arremetió contra la postulación del ariete del Tri y aseguró que el certamen ha perdido credibilidad:

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"Incluyen a Julián Quiñones, pero ¿qué hizo en el Mundial? Cuatro goles para México y eliminados en Octavos de Final. Cuando vi eso, me pregunté si era una broma. En serio, ni siquiera veo esta ceremonia. Para los delanteros, ganar el Balón de Oro es increíble, pero esta ceremonia ha perdido todo su significado".

Fueron algunas de las contundentes palabras del exzaguero galo al criticar abiertamente la presencia de Julián Quiñones entre la élite del futbol internacional. Cabe recordar que Samuel Umtiti ya no se encuentra en activo, pues tras lidiar con múltiples lesiones anunció su retiro oficial de las canchas en 2025, a los 31 años de edad.

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