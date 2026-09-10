Christian Martinoli cuestiona a Rafa Márquez sobre si será FLEXIBLE en su estilo de juego: “Depende mucho de a quién te estés enfrentando”

El nuevo director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, reveló en plática exclusiva para los micrófonos de Azteca Deportes cuál será su metodología y propuesta táctica en el banquillo nacional de cara al proceso mundialista.

Durante la charla con Christian Martinoli y David Medrano, el estratega michoacano enfatizó que el punto de partida radica en reconocer con precisión el talento disponible en la baraja de futbolistas. Aunque la estrategia podrá ajustarse según las características del rival en turno, dejó claro que la premisa fundamental del Tricolor será asumir un rol protagónico en el terreno de juego.

"Hay que ser muy conscientes de la materia prima que tenemos; hay que saber dónde sí se puede y qué no se puede. A partir de eso, determinaremos el planteamiento para encarar cada partido", explicó el timonel azteca.

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El ESTILO de Rafa Márquez en la Selección Mexicana 🫡



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Puertas abiertas en el Tri: el rendimiento por encima de la edad

Al ser cuestionado sobre el recambio generacional y la situación de futbolistas con amplio recorrido o edad avanzada (específicamente sobre la continuidad de referentes como Raúl Jiménez y Edson Álvarez), Rafa Márquez descartó que los años en el acta de nacimiento representen un obstáculo para recibir una convocatoria.

"Tengas la edad que tengas, mayor o menor, si estás en un gran nivel serás bienvenido, siempre que exista la actitud y la responsabilidad necesaria. Hablando de Raúl, sigue siendo un referente y un líder del equipo; demuestra semana a semana que mantiene un nivel óptimo para venir a Selección", puntualizó.

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Para finalizar, el entrenador de la Selección Mexicana reiteró que la competencia interna se medirá estrictamente por el momento individual de cada jugador:

"Así como él, te puedo hablar de jóvenes de 17 años o veteranos de 38 a 40: mientras sigan aportando, tendrán las puertas abiertas. Todo depende del presente futbolístico en el que se encuentren; hay elementos que atraviesan por su mejor momento y otros que no han tenido tanta regularidad", concluyó.

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