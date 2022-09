Fecha y horario de los encuentros de Promo Relegación

Ya conocimos al nuevo monarca del máximo circuito de League of Legends, luego de que Isurus Gaming sumará su cuarto título desde que comenzó la Liga Latinoamérica tras vencer a la organización de esports mexicana, Estral en el Gamergy de la ciudad de México.

Ahora el torneo Promo Relegación, en el que se definirá el ascenso o descenso entre Xten Esports, Globant Emerald Team, The Kings e Incubus.

Riot Games anunció las fechas y horarios de las primeras contiendas. El primer encuentro se llevará a cabo entre los actuales campeones del Sur, Incubus y Xten Esports, team que terminó séptimo lugar de la tabla general del torneo clausura de la LLA. El encuentro se llevará a cabo este sábado 10 de septiembre en punto de las 15:00 horas tiempo de la Ciudad de México.

El segundo juego será el próximo domingo 11 de septiembre de igual manera a las 15:00 HRS. Los protagonistas de esta batalla serán los campeones mexicanos de la segunda división de League of Legends de nuestra región, The Kings en contra del peor equipo en la LLA en las dos últimas temporadas, Globant Emerald Team.

Temporada de Xten Esports y Globant Emerald Team.

Ambos equipos buscaron hacer su mejor papel tanto en el Apertura como en el Clausura de la LLA, sin embargo en la grieta del invocador no fueron los equipos más regulares de ambos torneos.

Por parte del Bot de la LLA en el primer torneo del año lograron clasificar a playoffs gracias a la bondades del nuevo formato de juego, tras quedar sextos de la competencia, el gusto les duraría poco pues fueron eliminados en la primera ronda.

Get por su parte no despertó y en ambas ediciones terminó como sotanero de la Liga Latinoamérica desde su debut en primera división.

Los juegos se resolverán en series al mejor de cinco encuentros (Best of 5), el ganador de cada partido, asegurará su lugar en el máximo circuito de League of Legends de Latam para el competitivo de 2023.