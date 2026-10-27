FECHA y HORARIO para ver el América vs Xolos de Tijuana, partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Oportunidad de oro para los Xolos de Tijuana de meterse de lleno en la zona de liguilla en el presente Torneo Apertura 2026. El equipo comandado por Sebastián Abreu visitará la cancha del Estadio Banorte para verse las caras con las Águilas del América en compromiso pendiente de la jornada 7 del presente certamen. El equipo de la frontera norte del país llegará como octavo lugar de la clasificación general con 20 unidades y un triunfo los podría catapultar hasta el sexto puesto

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Será este miércoles 28 de octubre en punto de las 9:00 pm cuando inicie el partido entre el líder de la tabla general y Tijuana desde la cancha del Estadio Banorte. De hecho, si hoy se acabara la fase regular del Torneo Apertura 2026 este sería uno de los duelos de los cuartos de final en este semestre.

¿Reaparecerá Gilberto Mora?

Una de las grandes dudas para el compromiso es si el volante de los Xolos de Tijuana estará en la convocatoria de Sebastián Abreu. Cabe recordar que, el mundialista mexicano no ha aparecido en varias semanas con su equipo y ha desatado un sinfín de dudas respecto a su futuro profesional.

Por otro lado, veremos si Guillermo Almada le mueve al 11 que mandó para el partido ante los Tuzos del Pachuca, el cual perdió 1-2 frente a los Tuzos dejando un mal sabor de boca al estratega sudamericano. En caso de un mal resultado para las Águilas ante Tijuana, Cruz Azul y Chivas podrían rebasarlos en la jornada 15 del Apertura 2026.