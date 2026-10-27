¡No es el América! Brian Rodríguez lanza guiño a club de la Liga MX

Brian Rodríguez se ha convertido en una de las estrellas de la Liga MX, no es secreto que el famoso 'Rayito' es de los futbolistas más desequilibrantes del máximo circuito y que prácticamente cualquier club mexicano lo quisiera en sus filas. De momento, el charrúa renovó hasta verano de 2030 con el Club América, sin embargo, lanzó un 'guiño' a los Tigres de la UANL.

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En el podcast “Sabor a fútbol” conducido por Daniela Durán, Rodríguez reveló su segundo club 'favorito' en el futbol mexicano: “¿Qué me guste? ninguno. Ninguno me gusta. Tigres me parece cool. No digo que me iría ahí, pero si el día de mañana ya no me quiere América ¿Qué voy a hacer? Tengo que jugar en otro equipo. Monterrey es muy linda. (Tigres) Me gusta por el ambiente del estadio, es muy bueno. El equipo está mas o menos. Aunque tengo amigos ahí; ‘Búfalo’, Gorriarán, (Emiliano) Gómez”, mencionó el canterano de Peñarol.

¿Sueño europeo?

Por otro lado, el 'Rayito' se sinceró sobre la posibilidad de un regreso al balompié del 'Viejo Continente': “Aparte, no miro mucho la edad. Hay compañeros que sí, que piensan que con 30 ya no puedes salir; siempre puedes salir. O sea, el día de mañana puede salir algo de vuelta por Europa y Brasil y me voy. Pero pienso yo que voy a salir (fuera de México si se va de América), que no jugaría en ningún otro equipo acá”, destacó.

Cabe recordar que, Rodríguez ya tuvo una muy breve etapa en el futbol de Europa cuando estuvo apenas cuatro meses con la Unión Deportiva Almería en 2021. Posteriormente, Rodríguez regresó a Los Angeles Football Club y fue en agosto de 2022 cuando las Águilas desembolsaron seis millones de euros por su carta.