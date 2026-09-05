Fecha y HORARIO para ver el Atlético de San Luis vs Chivas en la Jornada 7 del Apertura 2026

Dentro de la actividad de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, uno de los encuentros llamativos para disputarse es el Atlético de San Luis vs Chivas que se jugará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Fecha y Horario del Atlético de San Lusi vs Chivas

El Atlético de San Luis vs Chivas Rayadas del Guadalajara se disputará este sábado 5 de septiembre de 2026 a las 17:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Juego clave de la Jornada 7, entre dos equipos que buscan poder llevarse la victoria.

Atlético de San Luis vs Chivas Rayadas del Guadalajara

Fecha: sábado 5 de septiembre de 2026

Hora: 17:00 horas tiempo del centro de México

Lugar: Estadio Alfonso Lastras Ramírez

🎥 ¡Así fue la llegada de mis Chivas a San Luis y las palabras de Camberos en el Reporte Rojiblanco! 🇦🇹 pic.twitter.com/g1uxzGwvFk — CHIVAS (@Chivas) September 5, 2026

Así llegan Atlético de San Luis y Chivas

El Atlético de San Luis, dirigido por Diego Mejía, ocupa el decimotercer lugar de la tabla general con 6 puntos, producto de 1 victoria, 3 empates y 2 derrotas.

Su último partido cortó su racha de no tener victoria al derrotar 3-1 como visitante a Rayados de Monterrey en la Jornada 6. Resultado clave que les ayuda a los futbolistas a tomar confianza. Para el partido ante Chivas, sumar de a tres en casa puede consolidar el proyecto de cara a la mitad del torneo.

Por su parte, el rebaño llega en el quinto lugar de la tabla con 11 puntos conseguidos luego de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. En su último compromiso empató 1-1 ante Pachuca como visitante.

Los dirigidos por Gabriel Milito, han mostrado su buen ritmo de juego, muestran su calidad como grupo al generar varias jugadas de peligro en los encuentros, con mucha intensidad y siempre buscando el resultado.