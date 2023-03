Calendario Liga MX Jornada 11: Partidos, fechas y horarios

Inicia la Jornada 11 del futbol mexicano. Como platillo del Viernes Botanero, traemos para ti el Puebla vs Chivas desde el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 8:55 PM (tiempo del centro de México), con todo el equipo de Fut Azteca.

Además ese mismo día, el Atlético de San Luis recibe al Querétaro, en el Alfonso Lastras, duelo en el que ambos equipos llegan urgidos de puntos, para soñar con meterse al Repechaje del futbol de nuestro país.

Partidos y horarios del sábado 11 de marzo | Jornada 11 Clausura 2023

Un día después, el sábado 11 de marzo, habrá tres encuentros. La fecha sabatina la abren, a las 5:00 PM, los rojinegros del Atlas, que buscarán su segundo triunfo en el torneo ante León, partido al que llegan los dos conjuntos con resaca de la Concachampions, los primero cayeron por goleada, mientras que los felinos ganaron 1-0 ante el Tauro de Panamá.

A las 19:00 horas, Cruz Azul recibe en el Estadio Azteca a los Pumas, donde peligra el puesto de Rafa Puente Jr. pues se ha rumorado que en caso de caer ante los de Ricardo Ferretti, el joven estratega universitario podría salir de la institución.

Para cerrar, a las 9:00 PM, las Águilas, que perdieron por primera vez en el Clausura 2023 la semana pasada frente a Pachuca, visitan en el Volcán a los Tigres, duelo que llamará la atención de propios y extraños al medir a dos los mejores conjuntos de la Liga MX.

Partidos y horarios del domingo 12 de marzo | Jornada 11 Clausura 2023

Toluca vs Mazaltlán | 12:00 PM

Santos vs Tijuana | 19:05 PM

Pachuca vs Rayados | 19:05 PM

Juárez vs Necaxa| 21:15 PM

La siguiente semana, la Jornada 12, será la última previo al parón por la Fecha FIFA e iniciará la recta final del torneo. En dicha fecha se viene el Clásico Nacional, Chivas vs América