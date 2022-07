Fechas, horarios y partidos de la jornada 2 del Apertura 2022

Después de vivir la primera jornada del torneo llena de emociones, este viernes 8 de julio arranca la Jornada 2 del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX con nuestro tradicional Viernes Botanero, que contará con doble cartelera. Además, habrá varios partidos interesantes, entre los que destaca el Monterrey vs América.

Por eso, en Azteca Deportes te dejamos la agenda con las fechas y horarios de todos los partidos de la jornada 2 del Apertura 2022.

Resumen Mazatlán 2-4 Puebla | Jornada 1| Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Horarios de los partidos de la jornada 2 del Apertura 2022

Mazatlán vs Tigres | Viernes 8 a las 19:00 horas.

Puebla vs Santos | Viernes 8 a las 21:05 horas.

Tijuana vs FC Juárez | Viernes 8 a las 21:05 horas.

Chivas vs San Luis | Sábado 8 a las 19:05 horas.

León vs Pumas | Sábado 8 a las 19:05 horas.

Cruz Azul vs Pachuca | Sábado 8 a las 21:05 horas.

Monterrey vs América | Sábado 8 a las 21:05 horas.

Toluca vs Atlas | Domingo 10 a las 12:00 horas.

Querétaro vs Necaxa | Domingo 10 a las 17:00 horas.

Para los partidos de viernes, los cañoneros tendrán su segundo partido como local de manera consecutiva y buscarán su primer triunfo ante Tigres, después de caer ante Puebla, que en esta fecha recibirá a Santos en el Estadio Cuauhtémoc. Por otra parte, FC Juárez visitará a los Xolos de Tijuana para cerrar las acciones de este día.

El sábado, las Chivas reciben al San Luis en Guadalajara, mientras que León enfrenta a Pumas en el Nou Camp en una reedición de la final del Guardianes 2020. Monterrey cierra la actividad de ese día ante América en el Gigante de Acero.

Finalmente, el domingo, el reforzado Toluca recibe al Atlas bicampeón en el Nemesio Diez y Querétaro cierra la jornada 2 enfrentando al Necaxa.