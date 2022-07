Fechas y horarios de los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2022

Apenas el pasado lunes 18 de julio finalizó la jornada 3 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX y tan solo habrá un día de descanso para todos los aficionados. A partir del miércoles 20 de julio comenzará a fecha 4 del certamen con un partido que promete muchas emociones.

Las Chivas abrirán el telón al recibir al León en el Estadio Akron a las 21:05 horas, tiempo de México, este miércoles 20 de julio.

Para el jueves 21, en punto de las 21:00 horas, los Gallos Blancos de Queretáro enfrentarán a Rayados de Monterrey, que llega con dos bajas sensibles tras las lesiones de sus refuerzos Joao Rojas y Rodrigo Aguirre.

Mazatlán vs San Luis formará parte de nuestro Viernes Botanero en punto de las 19:00 horas. Más tarde, FC Juárez visitará a los Rayos del MNecaxa en Aguascalientes a las 21:05 horas.

El sábado 23 tendremos el día con más actividad. Toluca y Santos chocarán en el Nemesio Diez a las 17:00 horas; Cruz Azul recibirá a Puebla en el Estadio Azteca a las 19:05, mientras que Tigres y Atlas se medirán en el Estadio Universtiario de Nuevo León a las 21:05 horas y a la misma hora, América irá a la frontera para enfrentar a los

La actividad de la jornada 4 se cerrará el domingo 24 de julio con el Pachuca vs Pumas desde el Estadio Hidalgo.

Partidos de la jornada 4 del Apertura 2022

-Chivas vs León | Miércoles 20 de julio | 21:05 horas

-Querétaro vs Monterrey | Jueves 21 de julio | 21:00 horas

-Mazatlán vs Atlético de San Luis| Viernes 22 de julio | 19:00 horas

-Necaxa vs FC Juárez| Viernes 22 de julio | 21:05 horas

-Toluca vs Santos| Sábado 23 de julio | 17:00 horas

-Cruz Azul vs Puebla| Sábado 23 de julio | 19:05 horas

-Tigres vs Atlas| Sábado 23 de julio | 21:05 horas

-Tijuana vs América| Sábado 23 de julio | 21:05 horas

-Pachuca vs Pumas | Domingo 19:00 horas