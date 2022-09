Fechas, horarios y partidos de la Semana 3 de la NFL

Inicia una nueva semana en la NFL. Los Pittsburgh Steelers visitan en el Thursday Night a los Cleveland Browns, una de las rivalidades más añejas en la liga, y que en los últimos años se ha intensificado por problemas en la cancha, como aquella pelea entre el QB, Mason Rudolph, y el defensivo, Myles Garrett, donde el jugador de los Cafés le terminó pegando con el casco.

Partidos del domingo a las 12 de la tarde de la Semana 3 de la NFL

Para el domingo, serán nueve los duelos que se disputen, donde destaca el Bills vs Dolphins, encuentro que se jugarpa en el Estadio de Miami, el Hard Rock Stadium. Ambas franquicias llegan con récord de 2-0, y buscarán el liderato de la División Este de la Conferencia America.

Otro de los partidos que llaman la atención es el Ravens vs Patriots, en el Gillette Stadium, donde los de Baltimore buscan quien pegue los platos rotos, luego de dejar ir la victoria ante Tua Tagovailoa y compañía; mientras que los de Nueva Inglaterra quieren seguir por el buen camino, tras derrotar a los Steelers en la Semana 2.

Por su parte, Patrick Mahomes y los Chiefs visitan a los Colts, franquicia que no ha podido despegar como se esperaba, pues Matt Ryan, nuevo QB de Indianapolis, ha quedado a deber, pero una victoria frente a Kansas los volvería a poner el mapa.

Bengals vs Jets

Raiders vs Titans

Saints vs Panthers

Lions vs Vikings

Eagles vs Commanders

Texans vs Bears

Juegos de las 3 de la tarde de la Semana 3 de la NFL

Sin lugar a dudas, el duelo que más llama la atención es el enfrentamiento entre Aaron Rodgers y Tom Brady, dos futuros Salón de la Fama, cuando los Packers vayan a Tampa en busca de su segunda victoria de la temporada.

Además del enfrentamiento Divisional entre los Rams, los campeones de la Temporada 2021 y los Cardinals. Kyler Murray buscará, ante Los Angeles su segundo triunfo y así empezar a soñar con el título del Oeste de la Conferencia Nacional.

Jaguars vs Chargers

Falcons vs Seahawks

El Sunday Night de la Semana 3 de la NFL

Para el partido estelar del domingo, en el Sunday Night, los 49ers irán a Colorado para medirse a los Broncos de Russell Wilson; por su parte, Jimmy Garoppolo, QB de San Francisco, quiere dejar en claro porque podrían volver a confiar en él tras la lesión de Trey Lance, que lo dejó fuera toda la temporada.