Ya viene la parte final del Apertura 2024. Al actual torneo del futbol mexicano le resta una jornada, la 17, en la que todavía algunas escuadras buscarán meterse al Play In, otros tantos de forma directa a los Cuartos de Final, y unos ya piensan en el siguiente certamen, el Clausura 2025.

Asegurados sus lugares en la Liguilla directa están tres equipos: Cruz Azul, que es líder con 41 puntos, y luego le siguen Tigres y Toluca, segundo y tercer lugar de la Tabla General, respectivamente, mientras que seis escuadras pelean por los boletos y evitar el ‘nuevo’ Repechaje que tiene el Futbol Mexicano.

Las fechas en las que se jugaría el Play In del Apertura 2024

Aunque el torneo se termine este fin de semana, el balompié nacional sufrirá un nuevo parón, será por la Fecha FIFA del mes de noviembre, donde la Selección Mexicana se jugará su pase al Final Four de la Nations League, en los Cuartos de Final ante su simular de Honduras; primero en tierras centroamericanas, el 15 de noviembre, y la vuelta, en Toluca, el día 19 del mismo mes.

Tras dicho paro de actividades en el Futbol Mexicano, regresará el Play In. Si se sigue la lógica del torneo pasado y del Apertura 2023, los partidos se disputarían en jueves y domingo. El 21 serían los dos duelos, el 7 vs 8 y el 9 vs 10 a las 7:00 PM y 9:00 PM respectivamente; mientras que para el 24 de noviembre se estaría disputando el último lugar de la Liguilla — alrededor de las 6:00 PM—, entre el perdedor del primero partido y el ganador del segundo.

¿Cómo se jugaría la Liguilla tras la Jornada 16 del Apertura 2024?

En este momento, a falta de la Jornada 17 del Apertura 2024 así se jugaría la Liguilla del Futbol Mexicano.

Cuartos de Final

Cruz Azul vs ganador del partido entre el perderdor del 7 vs 8 y vencedor del 9 vs 10

Tigres vs ganador del partido entre 7 vs 8

Toluca vs América

Pumas vs Rayados

Play IN

Atlético San Luis (7) vs Xolos (8)

Chivas (9) vs Atlas (10)