Bottas habló sobre Checo Pérez y dejó una señal clara dentro de Cadillac

Cadillac todavía no ha debutado oficialmente en Fórmula 1… pero puertas adentro ya se está construyendo algo que puede marcar el rumbo del proyecto. Y esta vez no tiene que ver con tiempos en pista ni con aerodinámica, sino con química.

En medio de los primeros ensayos de pretemporada en Bahréin y con la mirada puesta en 2026, Valtteri Bottas fue cuestionado sobre su nuevo compañero de equipo, Checo Pérez. La respuesta del finlandés no fue diplomática. Fue directa. Y dejó entrever cómo se está gestando la relación más importante del nuevo equipo estadounidense.

Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1

Una dupla que no necesita presentación

Bottas no dudó cuando habló del mexicano. “Es genial trabajar con Checo. Tiene tanta experiencia en diferentes equipos. Es tan fácil trabajar con alguien como él. Es un muchacho genial para trabajar y creo que haremos un buen equipo”, declaró el finlandés.

Cadillac no apostó por juventud ni por apuestas a futuro, sino por el kilometraje y la experiencia. Entre ambos suman más de 500 Grandes Premios y años compitiendo en estructuras como Mercedes y Red Bull. Esa experiencia compartida puede ser el verdadero motor del proyecto.

Mientras otros equipos nuevos han sufrido tensiones internas desde el primer día, en Cadillac el discurso es otro: colaboración, aprendizaje y construcción conjunta.

Bottas también habló del progreso del equipo tras los primeros días en Bahréin, donde tanto él como Checo tuvieron algunos contratiempos menores.

“Logramos que el auto trabajara bien. Tuvimos muchas vueltas, por supuesto, tuvimos algunos problemas que todavía estamos resolviendo, pero estamos progresando cada día juntos como equipo y estamos obteniendo un auto más rápido”, explicó.

Es justo lo que necesita Cadillac en este momento: estabilidad. Y lo que Bottas dejó claro es que, al menos en el interior del equipo, la relación con Pérez no será un problema.