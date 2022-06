Fechas, partidos y horarios de la Concacaf Nations League

Este jueves arranca la tercera fecha de la Concacaf Nations League, en donde los países del sector buscan una conquista continental para demostrar que no solo Estados Unidos, Canadá o México dominan.

La fecha 3 será larga. Arranca este jueves 9 de junio con partidos de menor calibre y culmina hasta el sábado 11. Será en los últimos días de este jornada que se lleven a cabo los choques en los que participan los llamados “grandes” de la Concacaf.

A continuación los partidos más relevantes de esta jornada 3

Islas Caimán vs Puerto Rico | jueves 9 de junio, 5 PM

Panamá vs Martinica | jueves 9 de junio, 7 PM

Canadá vs Curazao | jueves 9 de junio, 9:30 PM

San Vicente y Granadinas vs Trinidad y Tobago | viernes 10 de junio, 2 PM

República Dominicana vs Guatemala | viernes 10 de junio, 6 PM



Estados Unidos vs Granada | viernes 10 de junio, 9 PM

México debuta ante Surinam

La Selección Azteca tiene la obligación de mostrar otra cara distinta y muy superior a la evidenciada en los últimos encuentros.

No basta con ganar, sino con mostrar mucha mayor consistencia en su primer encuentro de la Nations League ante Surinam.

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, reiteró este que los partidos amistosos forman parte de la preparación del Mundial y los análisis de ellos deben ir en esa dirección.

“Las conclusiones tienen que ver con entender que hay un sistema que nos queda más cómodo y con el cual jugamos mejor; trajimos 38 futbolistas, muchos nuevos pudieron jugar y otros van a tener posibilidad de jugar en la Nations League”, dijo en una rueda de prensa tras el empate sin goles con Ecuador.

Con estos condimentos llega México a su duelo ante Surinam este sábado 11 de junio a las 9 PM.