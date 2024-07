Las fechas y horarios de los partidos de la jornada 2 de la Leagues Cup 2024

Terminó la actividad de la primera jornada de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024. Hasta el momento, un total de ocho equipos de la Liga BBVA MX han logrado tener actividad. Solo uno logró ganar su partido, dos empataron y perdieron en penales y los cinco restantes perdieron.

Para la jornada dos, 13 equipos de la Liga BBVA MX tendrán actividad, buscando sumar puntos y avanzar en la competición.

Fecha y hora de los partidos de la Jornada 2 de la Leagues Cup

El martes 30 de julio del 2024, son cinco juegos los que se disputan. El primero es Atlético de San Luis vs Montreal en punto de las 17 horas tiempo del centro de México, el segundo Pachuca vs New York a las 18 horas tiempo del centro de México, Monterrey vs Austin FC a las 19 horas tiempo del centro de México, Minnesota vs Necaxa a las 19 horas tiempo del centro de México y LAFC vs Whitecaps a las 8:30 horas tiempo del centro de México.

El miércoles 31 de julio del 2024, son seis partidos los que se van a disputar. A las 18 horas tiempo del centro de México Charlotte FC vs Cruz Azul, a las 18 horas horas tiempo del centro de México Santos vs DC United, a las 19 horas tiempo del centro de México FC Dallas vs Juárez, a las 19 horas tiempo del centro de México Nashville SC vs Mazatlán, a las 19:30 horas tiempo del centro de México Tigres vs Puebla y a las 20:30 horas tiempo del centro de México SJ Earthquakes vs LA Galaxy.

Por último, el jueves 1 de agosto del 2024, se tendrán cuatro partidos, los cuales son: Cincinnati vs Querétaro a las 18 horas tiempo del centro de México, Toluca vs Chicago Fire a las 19 horas tiempo del centro de México, Real Salt Lake vs Atlas a las 19 horas tiempo del centro de México y Timbers vs Colorado a las 20:30 horas tiempo del centro de México.

