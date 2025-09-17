¿Problemas en el Real Madrid? Fede Valverde le manda CONTUNDENTE mensaje a Xabi Alonso

Nuevo debate al interior del Real Madrid y ahora fue el capitán Federico Valverde quien habló fuerte tras el triunfo merengue ante el Olympique de Marsella en la primera jornada de la UEFA Champions League. Y es que el volante uruguayo no quedó tan contento tras haber jugado de lateral derecho los últimos minutos del compromiso tras la expulsión de Dani Carvajal.

El tema de la lateral diestra fue todo un tema en dicho compromiso; primero la lesión de Trent Alexander Arnold a minuto cinco y que provocó el ingreso de Dani Carvajal. Posteriormente, la tarjeta roja al lateral tras el cabezazo a Gerónimo Ruli a 20 minutos de final, la cual desenbocó en que Fede jugara en una posición que no le agrada pero que no desconoce.

Parte médico de Trent.

“Después de hablar muchas veces con Xabi, quedamos que no volvería a jugar en esa posición (lateral derecho). Al final yo trabajo y me dedico al 100 por el equipo. El sabe que no me gusta pero si faltan jugadores siempre estamos a disposición”., comentó el nuevo capitán merengue tras el partido.

¿Ayudas al Real Madrid?

Por otro lado, el ‘Halcón’ dejó en claro que la victoria del Real Madrid fue justa a pesar de haber tenido dos penales a favor en contra del club francés. ''Yo vi mano, desde donde estaba yo se vio mano, hoy nos tocó a favor, hay veces que nos tocan en contra, tenemos que seguir dando la cara.”, mencionó.

Fede Valverde: "Yo vi mano, desde donde estaba yo se vio mano, hoy nos tocó a favor, hay veces que nos tocan en contra, tenemos que seguir dando la cara."



Más claro imposible

Con el triunfo ante los pupilos de Roberto Di Zerbi, el equipo de la capital española se pone en lo alto de la clasificación general pero tendrá un problema en su siguiente compromiso del torneo. Trent Alexander Arnold estará fuera por lo menos dos meses y Dani Carvajal estará suspendido, por lo que Xabi Alonso tendrá que echar mano de su plantilla para ocupar la lateral derecha.