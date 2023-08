Jugadores de la Liga BBVA MX que no podrán jugar los Cuartos de Final de la Leagues Cup

El pasado martes 8 de agosto de 2023, quedaron definidos los ocho equipos que lograron clasificar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2023. Solo quedan dos equipos de la Liga BBVA MX y seis de la MLS.

Los enfrentamientos que se van a disputar en la ronda son: Philadelphia Union vs Querétaro, Inter Miami vs Charlotte FC, Nashville SC vs Minnesota y LAFC vs Rayados de Monterrey. Los cuatro partidos se van a disputar el viernes 11 de agosto de 2023.

Jugadores que no pueden jugar en los Cuartos de Final

Para los Cuartos de Final, habrá dos jugadores del futbol mexicano que no podrán tener minutos pues han sido suspendidos por el torneo. Se trata de un jugador de Querétaro y un jugador de Rayados.

En el caso de Querétaro, se enfrentará contra Philadelphia Union el viernes 11 de agosto que inicia en punto de las 18 horas (tiempo del centro de México). El juego será en el Estadio Subaru Park.

Mauro Gerk no podrá contar con Federico Lértora pues ya acumuló tres tarjetas amarillas. La primera fue contra Philadelphia Union, la segunda contra Pumas y la tercera contra New England Revolution.

En el caso de Rayados, se enfrentará contra el LAFC el viernes 11 aproximadamente a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Rose Bowl. Fernando Ortiz no podrá contar con Luis Romo pues de igual forma acumuló tres amonestaciones,

La primera fue contra Real Salt Lake, la segunda contra Portland Timbers y la tercera contra Tigres.

La razón es que las tarjetas amarillas son acumulables desde la Fase de Grupos hasta los Octavos de Final, por lo que el jugador que sea amonestado tres veces entre estos encuentros, será suspendido un partido.

