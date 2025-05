BYE AMÉRICA. La exfigura de las Águilas que regresaría a la Liga MX con Cruz Azul

La Máquina Celeste y las Águilas del América han desarrollado una rivalidad más competida en los últimos años gracias al gran momento que viven ambos equipos. Entre el increíble trabajo de la directiva cementera para construir un proyecto ganador y la gestión americanista que ya les dio tres campeonatos de la Liga BBVA MX consecutivos, ambos clubes han creado una competencia que ahora parece salir de la cancha y dirigirse al ‘futbol de estufa’.

Las ‘maraviñas’ pueden llegar a la Noria

Federico Viñas, ex americanista, puede volver al futbol mexicano y a la capital del país, pero ahora llegaría al Cruz Azul. La Máquina Cementera sigue buscando reforzar su equipo temporada tras temporada y ahora parece que el futuro delantero está en el viejo continente; el delantero colombiano Luis Suárez, quien milita en el Almería de España, interesa al equipo de Iván Alonso pero esta no parece ser una transacción sencilla. El plan de contingencia, si las cosas no salen bien para el Cruz Azul, sería contactar a Viñas. El jugador está actualmente en el Real Oviedo y podría ser una opción viable si la directiva capitalina no concreta la llegada del cafetalero.

‘Maraviñas’ aún pertenece al León, por lo que la compra del uruguayo tendría que hacerse directamente con la directiva esmeralda.

Los números de la ultima temporada de Viñas en México

En su última temporada, Federico Viñas demostró en ‘La Fiera’ por qué fue tan querido en el club de Coapa, ya que el uruguayo se consagró como campeón de goleo en León con ocho dianas; además, sumó tres asistencias en el equipo de Guanajuato.

CAMPEÓN GOLEADOR ⚽️@federicovinas98 logra el título de goleo del Clausura 2024 @LigaBBVAMX y anota su nombre en la lista de grandes delanteros esmeraldas.



¡Felicidades, “Toro”! 🐂🇺🇾 Tu fuerza, compromiso y entrega son admirables. pic.twitter.com/uTF1DYXFqO — Club León (@clubleonfc) April 29, 2024

