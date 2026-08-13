Felipe Isidro, experto en longevidad: “El ejercicio no alarga la vida, pero sí...”

Los hábitos saludables han cobrado impulso mediante varias esferas: una mejor calidad de vida, por temas de belleza o simplemente como un pasatiempo. Sin embargo, uno de los mitos que giran en torno al ejercicio es que alarga la vida. Es ahí donde Felipe Isidro rompe el silencio para expresar la relevancia que tiene el ejercicio en la vida diaria y la longevidad.

El catedrático en educación física explicó en el podcast de Uri Sabat que existe el sesgo de que alarga la vida. En ese sentido, Isidro comentó que hay una confusión entre longevidad y calidad de vida. El ejercicio ayuda en el segundo punto de una forma relevante.

Felipe Isidro es catedrático en Educación Física|Crédito: @felipeisidro / Instagram

El ejercicio ayuda a una mayor calidad de vida durante el envejecimiento

Uno de los pilares para tener un envejecimiento digno es llevar una rutina de ejercicio adecuada conforme a la edad. En ese sentido, Felipe Isidro explica que el descanso y la dieta suelen acompañar al ejercicio para poder mejorar la calidad de vida de la persona.

Otro punto importante es que el ejercicio puede ayudar a que se tenga un mejor estado de ánimo. Quien ejerce una rutina de manera ordenada puede sentirse más ágil y fuerte para poder coordinar su día a día con una mejor predisposición.

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Cuál es el ejercicio ideal, según Felipe Isidro

Felipe Isidro comenta que el poder contar con una rutina de ejercicio, acompañada de una comida balanceada, ayuda si se realiza de dos a tres días por semana. Para ello, el experto recomienda iniciar con ejercicios de fuerza para después hacer cardio.

“El sistema cardiopulmonar responde al periférico. Si no acondicionas antes el músculo, el cardio va a claudicar”, comentó Isidro. Para ello recalcó que los lapsos de ejercicio deben ser en sesiones cortas para poder realizarlo de manera adecuada.

