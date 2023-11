“Es una revancha, para mi en especial”, Félix Torres sobre jugar vs León

El defensa ecuatoriano de Santos Laguna, Félix Torres se ha convertido en una pieza clave de los Guerreros en el cierre de la fase regular del Apertura 2023, ya que ha aportado en el aspecto ofensivo con goles claves para sumar puntos decisivos en el torneo; ahora él y el resto de los Guerreros tienen que visitar León en busca del último boleto para la Liguilla del futbol mexicano.

Los de la Comarca cumplieron al vencer al Mazatlán FC 2-1 en la primera etapa del Play In, ahora si desean llegar a los Cuartos de Final en contra del América tiene que vencer a los Panzas Verdes de León en su casa y ante su gente.

“Creo que va a ser un partido muy lindo, nosotros nos estamos jugando algo muy importante para poder conseguir ese objetivo de estar en la Liguilla. Es una revancha, para mi en especial porque me tocó salir expulsado contra ellos, ahora estoy pensando en poder hacer las cosas bien y ayudar a mi equipo para mantener el arco a cero”, habló en rueda de prensa Félix Torres en relación al compromiso contra Mazatlán FC.

Defensa parchada ha dado solución en Santos

Debido a las lesiones de Matheus Doria y Hugo Isaac Rodriguez en la defensa central, Pablo Repetto tuvo que adaptar en esa posición a Ronaldo Prieto, quien habitualmente es mediocampista o extremo.

La unión del grupo vital para buenos resultados en Santos.

“Con Ronnie (Ronaldo Prieto) siempre que me ha tocado me he sentido muy bien, en estos últimos encuentros el equipo ha estado bien compacto y eso ha marcado la diferencia. Creo que nosotros siempre lo hemos hecho, pasando de fase creo que la liguilla es la fiesta grande y nadie se quiere quedar, cada vez que ingresamos a la liguilla, podemos seguir trascendiendo. Es lo que no nos ha hecho decaer, la unión, lo que hace el grupo, tenemos una oportunidad para llegar a la fase final”, comentó Torres en relación a su compañero en la defensa central en los últimos compromisos.