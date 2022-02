Fer Beltrán: “Macías marcará la diferencia en ataque”

Chivas hizo oficial el regreso de José Juan Macías como delantero de los rojiblancos para el Clausura 2022. El atacante vuelve al Rebaño Sagrado tras un préstamo que terminó antes de lo esperado con el Getafe de España.

En el vestidor de Guadalajara, aseguran que lo esperan con los brazos abiertos, pues es un jugador que en la Liga MX se ha destacado por sus actuaciones en el pasado.

“Como compañero hacia Macias yo le pediría que viniera a aportar mucho, con actitud de querer mejorar y de querer trascender. Que esta experiencia que ha tenido a pesar de qué no tuvo minutos, de qué no fue como la esperaba, que le haya sacado algo de provecho y que haya madurado en todos los aspectos, creo que viene de una mejor manera por lo que he podido hablar con él” reveló el mediocampista Fernando Beltrán.

Entrevista exclusiva con Víctor Manuel Vucetich | Los Protagonistas

Te puede interesar: Oficial: José Juan Macías está de regreso en Chivas

Beltrán llenó de elogios a Macías

El torneo Clausura 2021 fue el más reciente de JJ Macías con Chivas, certamen en el que marcó 6 goles en 16 partidos, siendo eliminados por Pachuca en la fase de repechaje. El canterano de los rojiblancos ha disputado 75 partidos con el equipo, marcando 23 goles a sus 22 años de edad.

“Es una nueva oportunidad para volver a donde le gusta, donde le gusta meter goles, ser titular, mostrar esa diferencia porque es un jugador que te puede marcar la diferencia en los partidos, yo trato siempre de entenderme porque es mi delantero, y es lo mismo que con Chelo (Zaldívar)". Además, agregó “Yo sé que viene con una mejor actitud, acá el ambiente lo va a notar, de cómo se fue, a cómo está ahora es totalmente diferente” Beltrán en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Así amaneció el estadio del FC Juárez previo a recibir a las Chivas

El debut de José Juan Macías deberá esperar al menos una jornada más ya que reportará con el equipo hasta la próxima semana. Guadalajara enfrentará este sábado a Juárez FC en la frontera con la misión de romper una racha de dos partidos sin ganar. Los tapatíos han vencido a los Bravos en las últimas dos visitas al Estadio Olímpico Benito Juárez.