Fernando Alonso, tajante sobre el regreso de Checo Pérez y la falta de oportunidades a los novatos: no es la academia ni beneficencia

El piloto mexicano Checo Pérez ha llegado oficialmente esta semana a Cadillac, y en el contexto de su arribo junto a Valtteri Bottas, los comentarios respecto a su retorno a la Fórmula 1, no se han hecho esperar.

Checo Pérez, con más de una década de experiencia, cinco equipos en la Fórmula Uno y una carrera reconocida vuelve a la F1 para ajustar cuentas tras su salida el año pasado de Red Bull.

Checo Pérez se integra a un equipo que va naciendo como lo es Cadillac, por lo que sabe de antemano que el año no será sencillo, que carreras ganadas y podios no son viables en este punto, sino crecer a un equipo con muchos objetivos a medio y largo plazo.

Checo tiene un gran compromiso con su afición y con el equipo, pero es también realista sobre los pasos que se tienen que dar antes de buscar ir a la cima, donde muchos otros equipos están y otros están camino a lograrlo.

Te podría interesar: Checo Pérez regresa a F1, pero ¿ve cerca el retiro?

Lo que es una realidad es su regreso a F1 y que ha firmado por dos años con la escudería Cadillac con la cual tendrá su sexta experiencia dentro de la máxima categoría.

Fernando Alonso explica el motivo por el cual Checo Pérez fue el piloto escogido por Cadillac

Fernando Alonso, muy respetuoso de todos los pilotos y apuntando que todos son amigos y compañeros, quiso dejar claro el motivo por el cual llega Checo y Bottas.

“Como siempre, cuando hay alguna noticia, o alguien renueva el contrato o lo que sea, piensas que los pilotos de pruebas no tienen ninguna oportunidad. Esto no es algo de la academia ni de la beneficencia. Aquí sólo están los mejores”, dijo un contundente Fernando Alonso.

Esto no es algo de la academia ni de la beneficencia. Aquí sólo están los mejores

El dos veces campeón del mundo, hace ese énfasis porque claramente Cadillac buscaría tener lo mejor para su arranque y con su prespuesto y apuesta no iba a llamar a pilotos sin experiencia.

Te podría interesar: Checo Pérez recibe un mensaje de Max Verstappen su ex compañero en F1

Además esa experiencia los llevaría al fenómeno que viven ahora, y es el crecimiento de su marca sin haber corrido.

Instagram de Checo Pérez

Con ello a su vez llegan más marcas que quieren formar parte de ese boom, sin contar y considerar que Checo lleva más que calidad y fama, trae sosteniendo una serie de marcas posicionadas en el mundo que dejarán una fuerte cantidad de dinero al equipo Cadillac, algo que todos desearían.

Desde bancos, telecomunicaciones, seguros, bebidas y más, Checo lleva el sostén económico que también en parte lo coloca en ese asiento ahora.