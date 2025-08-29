El INCREÍBLE mensaje de Max Verstappen a Checo Pérez tras su fichaje con Cadillac

La confirmación oficial del regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1 tras firmar contrato con la escudería debutante Cadillac para 2026 , generó reacciones de todo el mundo, pues en México muchos aficionados celebraron la noticia e incluso fueron a apoyarlo a un evento celebrado en CDMX el miércoles 27 de agosto, sin embargo, la más esperada era la que pudiera tener Max Verstappen, su ex compañero en Red Bull Racing.

A través de las redes sociales de Fórmula 1, se compartió un emotivo comentario de Max Verstappen, quien no pudo ocultar su felicidad por el regreso de Checo Pérez al máximo circuito del automovilismo.

“Sí, cuando vi las noticias rápidamente le escribí, me puse muy feliz por él, consiguó el asiento y él es un gran chico y siempre nos llevamos bien. Estoy muy feliz de verlo de vuelta en la parrilla y cómo le va a ir dependerá de qué tan bueno sea el coche, es un poco difícil adivinarlo pero es una gran oportunidad y estoy seguro que él está muy feliz por esta oportunidad”, dijo Max Verstappen.

"He's a great guy"



Max is happy to see Checo back on the grid next year 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/c5Xgs14sJp — Formula 1 (@F1) August 28, 2025

Finalmente, “Mad Max” aseguró que la experiencia en otros equipos le da ese plus a “Checo” a pesar de que Cadillac empezará desde cero.

“Ha manejado para muchos equipos diferentes, él conoce muchas cosas sobre cómo se trabaja en un equipo, es bueno entender la forma de trabajo de los equipos, él entiende en qué es talentosa una buena persona, es una ventaja”, añadió el actual campeón mundial.

Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez compartieron asiento en Red Bull Racing de 2021 a 2024, una etapa en la que el equipo se consolidó como la máxima potencia de la Fórmula 1. Durante esos años, Verstappen logró tres títulos mundiales consecutivos (2021, 2022 y 2023) y firmó campañas históricas con récords de victorias en una sola temporada.

Pérez, por su parte, sumó triunfos en Grandes Premios como Mónaco, Singapur, Arabia Saudita y Azerbaiyán, además de desempeñar un papel clave en la estrategia y el rendimiento colectivo del equipo.

La dupla también llevó a Red Bull a conquistar el Campeonato de Constructores en 2022 y 2023, cortando una sequía que databa de la era Vettel. En 2023, Pérez terminó como subcampeón de pilotos, lo que representó el mejor resultado de su carrera y el primer 1-2 en la historia de la escudería en el campeonato mundial. Con su combinación de talento y consistencia, Verstappen y Pérez dejaron una huella importante en la era más dominante de Red Bull en la Fórmula 1.

