El jugador de la Liga BBVA MX que seguirían en Europa

Diversos reportes, encabezados por Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en el mercado de fichajes, han señalado al que sería el próximo futbolista mexicano en Europa: se trata de un juvenil que actualmente milita en Pachuca y tiene una amplia experiencia en competiciones a nivel de selecciones.

Se trata de Fernando Álvarez, defensa mexicano, también de nacionalidad estadounidense y colombiana, de 19 años de edad, quien estaría siendo monitoreado por clubes del extranjero: en Europa principalmente, además, los mismos reportes indican que habría recibido ofertas de la MLS para seguir con su desarrollo como futbolista profesional.

A sus 19 años de edad, Fernando Álvarez ha defendido los colores de Los Tuzos del Pachuca en categorías inferiores y, específicamente en la división sub 20, ha tenido participación en 38 partidos donde promedia 83 minutos disputados por encuentro. Con el equipo de primera división tan solo ha tenido un partido: en el torneo Apertura 2021 jugó los 90 minutos del duelo de la jornada 15 ante FC Juárez como lateral derecho.

Fernando Álvarez, mundialista sub 20 con Colombia

A sus 19 años de edad, Fernando Álvarez eligió a la Selección de Colombia para su desarrollo a nivel de selecciones. El defensa fue convocado con el combinado cafetalero para la Copa del Mundo sub 20 que se está disputando en Argentina; sin embargo, ha disputado cinco partidos con los colores de México en las categorías sub 16 y sub 18.

Otros jugadores de Pachuca que podrían llegar a Europa

Además de Fernando Álvarez, Luis Chávez es otro jugador de Pachuca que podría seguir su carrera en Europa, gracias al interés que existe en él por clubes en el ‘viejo continente’; el mediocampista de Los Tuzos, mundialista en Qatar 2022, habría llamado la atención de equipos como Feyenoord de la Eredivisie.