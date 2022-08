Fernando Beltrán: “Para ser leyenda en Chivas hay que ganar torneos”

Chivas se encuentra en Los Ángeles para medirse al Galaxy de la MLS en compromiso amistoso. Los rojiblancos tienen la presión al máximo ya que no han ganado en las primeras 6 jornadas de la Liga BBVA MX .

Fernando Beltrán, que ha fungido como capitán del equipo en las últimas semanas, reconoció que el presente no es bueno, y que más allá de ganar partidos, deben pensar en campeonatos si es que quieren pasar a la historia del club.

“Acá si quieres ser leyenda o quieres quedar en la historia de Chivas tienes que ganar campeonatos, es simple, no ganar partidos, no meter un gol, no meter dos goles, así no sirve de nada. Pasas por un jugador más, así como han pasado muchísimos, y en realidad eso es lo que cada jugador que llegue tiene que saber y tiene que entender que para ser el mejor hay que trabajar todos los días” dijo Beltrán en conferencia de prensa.

Fernando tenía 12 años cuando Javier ‘Chicharito’ Hernández despegaba su carrera con el fichaje al Manchester United y jugó su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Beltrán, también canterano del Guadalajara, se enfrentará por primera vez a quien se ha convertido en un ejemplo dentro de las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado.

“Un poco nervioso de saludar a Chicharito, es la primera vez que lo veo, mucha emoción por lo que es y lo que representa. Es el último canterano que se mantiene con esa carrera, que fue a Europa y tuvo un gran paso para allá, fue muy emocionante, pero también muy contento porque estamos en un partido importante donde podemos empezar a retomar confianza, pelear por cosas y que el equipo vuelva a tomar ese ritmo de ganar” mencionó.

Beltrán sueña con Qatar 2022

El mediocampista de 24 años que busca subirse a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Azteca piensa que cada vez es más difícil para los jugadores mexicanos dar ese salto al Viejo Continente.

“El fútbol mexicano ha estado debiendo en el sentido de que ya no están saliendo más ‘Chicharitos’, ya no están saliendo más jugadores a Europa, cada día es más complicado ir a Europa. Tienes que hacer muchos torneos muy buenos, mantenerte mucho en selección, tener un mundial, tener un buen currículum para poder pelear un lugar allá” finalizó Beltrán.

