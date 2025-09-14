Fernando Gago admite estar en deuda con la afición del Necaxa

Los Rayos del Necaxa suman 6 partidos sin poder ganar en la Liga Mx, los dirigidos por Fernando Gago no pudieron hacer valer la condición de local frente a los Bravos de Juárez en la jornada 8 del Apertura 2025, con apenas 6 puntos en el torneo las aspiraciones de alcanzar la liguilla se ven más lejanas y la presión se empieza a sentir en el estado de Aguascalientes.

“Si nos basamos en los resultados siempre vamos a estar en deuda, es una cuestión lógica, todos queremos ganar y todos trabajamos para ganar, creo que también tenemos que ver la situación y análisis previo de situaciones, jugadores que se fueron y que vinieron a la institución y hablar con el sentimiento del hincha y con el resultado es muy difícil. Obviamente necesitamos ganar, era el partido que buscábamos de local, pero hay que seguir trabajando y seguir insistiendo”, señaló el técnico argentino en conferencia de prensa.

El conjunto de Aguascalientes marcha en el decimocuarto lugar de la tabla a cuatro puntos de la zona de play-in, a mitad del torneo luce complicado que los Rayos puedan aspirar a la clasificación directa, tal y como lo hicieron el semestre pasado bajo las órdenes de Nicolás Larcamón cuando sumaron 31 puntos.

“El primer tiempo lo dominamos, entendíamos la situación, pero con un factor que era difícil de entender, que nos hicieron un gol al minuto 3, tuvimos varias oportunidades para poder empatar el partido, pero creo que tuvimos la ambición de ir a buscar el partido con un agregado, que encima veníamos con una mala racha de resultados y con un resultado negativo al principio del partido”, añadió el entrenador del Necaxa.

El próximo viernes el Necaxa volverá a jugar de local cuando reciba al Puebla en la fecha 9 de la Liga Mx, una oportunidad de oro para regresar al triunfo ante el último lugar de la tabla.

