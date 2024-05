El discurso de Fernando Gago que enciende a la afición de Chivas

En un video publicado por Chivas en redes sociales a pocas horas de enfrentar al América en las semifinales del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, se puede ver al director técnico Fernando Gago dando un discurso motivador a sus jugadores antes del partido de vuelta contra Toluca en los cuartos de final.

Con palabras llenas de pasión y entrega, Gago arengó a sus dirigidos a dejarlo todo en la cancha en busca de la victoria: “No existe la palabra cansancio. Es acá (en la cabeza), no existe. Trabajaron, se sacrificaron. Hace 5 meses que vienen corriendo, dejaron cosas de lado, dejaron a su familia, dejan a sus hijos, dejan a todos por detrás por esta camiseta, entonces, ¡tienen la oportunidad hoy, me vacío, no me guardo nada! Sean 10, sean 5, sean 90 (minutos). Compromiso y lealtad por ustedes mismos, por ustedes. Vayan a buscar el partido, no sientan cansancio de nada. Sufran, jueguen y vayan a buscar el resultado ¡carajo!”.

Chivas salió con ventaja en la Ida de los Cuartos de Final ante Toluca

El estratega argentino ha logrado llegarle a sus jugadores

Las palabras de Gago encontraron eco en sus jugadores, quienes se vieron claramente motivados por el mensaje de su entrenador. El resultado final fue un empate 0-0 contra Toluca, un resultado que sin embargo, fue suficiente para que Chivas avanzara a las semifinales gracias a su victoria en el partido de ida.

Más allá del resultado, el discurso de Gago pone clara la conexión que ha logrado establecer con su equipo en poco tiempo. Con su estilo apasionado y directo, el entrenador argentino intenta poner en sus jugadores una mentalidad ganadora y un compromiso inquebrantable con la camiseta rojiblanca.

Las palabras de Gago podrían quedar en la historia del club

Sin duda, este discurso será recordado como uno de los momentos más emotivos de la temporada para Chivas, y servirá como una fuente de inspiración para los jugadores en su camino hacia la búsqueda del título del Clausura 2024 que continúa esta noche en el juego de ida del Clásico Nacional que podrás disfrutar en Azteca 7 a las 8 de la noche.

