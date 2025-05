La razón por la que Fernando Gago aún no ha sido desvinculado de Boca Juniors

El pasado 28 de abril de 2025, Fernando Gago fue destituido oficialmente como director técnico de Boca Juniors, tan solo seis meses después de haber asumido el cargo. El anuncio fue realizado por el directivo del club, Chicho Serna, quien confirmó la salida del entrenador luego de la derrota por 2-1 en el superclásico frente a River Plate , resultado que terminó por sellar su salida del banquillo xeneize.

Durante su breve etapa al frente del conjunto, Gago no logró consolidar un estilo de juego ni obtener los resultados esperados en los partidos clave, lo que generó presión tanto de la directiva como de la hinchada. Tras su salida, Mariano Herrón, exjugador del club y actual integrante del cuerpo técnico, fue designado como entrenador interino mientras la institución busca al próximo estratega que tome las riendas del equipo.

¿Por qué Boca Juniors aún no puede contratar nuevo Director Técnico?

Boca Juniors aún no puede oficializar la llegada de un nuevo director técnico debido a que el contrato con Fernando Gago no ha sido rescindido de forma definitiva. La razón detrás de esta situación es la normativa establecida por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (AFTA), que impide que cualquier club registre un nuevo entrenador mientras mantenga vínculo contractual activo con el anterior. Esto ha generado un estancamiento en la búsqueda de un sucesor, ya que la institución no ha concretado la desvinculación legal con Gago.

El propio exentrenador ha señalado que el club todavía no se ha puesto en contacto con él para negociar la compensación económica correspondiente a su salida. Cabe recordar que Gago había firmado contrato hasta 2027, por lo que el monto a pagar por parte de Boca sería considerablemente alto. Esta situación no solo complica la planificación deportiva del club, sino que también pone presión a la dirigencia, que debe resolver el tema cuanto antes para poder avanzar con la reestructuración del cuerpo técnico. Mientras tanto, Mariano Herrón continúa al frente del equipo de forma interina, a la espera de una resolución definitiva.

