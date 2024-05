La maldición que intentará romper Fernando Gago con las Chivas

Las Chivas del Guadalajara enfrentarán a los Diablos del Toluca en los cuartos de final del Clausura 2024 con la ilusión de trascender en Liga BBVA MX y llevar un trofeo más a sus vitrinas. A pesar de ser duramente criticado por lapsos del certamen, Fernando Gago demostró a base de resultados que el equipo puede pelear en la Liguilla, cerraron con cinco triunfos en fila la fase regular y no pierden desde que cayeran a manos de León en la Jornada 11.

Sin embargo, el historial indica que los técnicos del Rebaño Sagrado no suelen tener los mejores resultados cuando se estrenan en instancia de eliminación. El que mejor papel hizo fue precisamente el antecesor de Gago en el cargo, el serbio Veljko Paunovic, quien durante el Clausura 2023 despachó al Atlas en los cuartos de final y al América en las semifinales. Desafortunadamente para los millones de seguidores del rojiblanco, el equipo no pudo completar la faena y perdió ante Tigres en la final.

Resumen: Canelo Álvarez vs Jaime Munguía | Al Puro Estilo Mexicano

Te puede interesar: Quiñones cambiaría de equipo para el Apertura 2024

Por su parte, Matías Almeyda no pasó más allá de los cuartos de final en el Clausura 2016, perdiendo contra el odiado América en una apretada serie que los azulcremas resolvieron con global de 2-1. Poco después el técnico argentino se repuso del golpe para llevar a lo más alto al conjunto tapatío; el trofeo del Clausura 2017 es el más reciente para las Chivas en la liga.

Yendo un poco más atrás en el tiempo nos encontramos con el neerlandés John van’t Schip, quien no logró trascender y se despidió pronto de la Liguilla del Apertura 2012, goleado por un Toluca que llegaría hasta el duelo por el título. Algo similar sucedió con Benjamín Galindo, sus Chivas se despidieron en los cuartos de final en una dolorosa edición del Clásico Tapatío para la fiel de los rojiblancos.

Horarios del Toluca vs Chivas en Liguilla

Chivas y Toluca se medirán en los cuartos de final del Clausura 2024. La ida se llevará a cabo en Guadalajara el miércoles 8 de mayo a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, mientras que la vuelta en el Nemesio Diez será el sábado 11 a las 20:10 horas (TCM).

Te puede interesar: Histórica futbolista se reencontrará con Monterrey en liguilla