El campeón de la Liga MX que Fernando Gago considera para Boca Juniors

Fernando Gago ya vive su primera polémica con Boca Juniors. El nuevo entrenador en argentina, lanzó su primera convocatoria para el encuentro contra Tigre de este fin de semana, donde destacó el regreso de Pol Fernández, quien había estado borrado de las listas, y que de inmediato levantó reclamos de la afición.

Cabe mencionar que Fernández estuvo en la Liga BBVA MX, con el Cruz Azul entre el 2019 y el 2022, aunque en el 2020 estuvo cedido con Boca durante dos torneos cortos, y regresó un par de años más la Máquina, para después los Xeinezes comprar su carta en enero de 2022 de años. Y de hecho a principios de 2025 terminará su contrato con los argentinos, y tendrá que buscar un nuevo club para seguir su carrera como profesional.

Revientan a Fernando Gago tras su primera convocatoria

Al dar a conocer su primera convocatoria para el duelo contra Tigre, de este fin de semana de inmediato en redes sociales explotaron los hinchas del club, pues destacaron los llamados de Romero, quien había estado expulsado, tras los altercados con un aficionado, luego de caer en el Clásico ante River Plate; junto a Medel y Ramírez. Por su parte dejó fuera a Lema, Janson y Fabra.

Las críticas al DT llegaron, ya que no es muy querido Pol en el club argentino, no ha tenido los minutos que hubiera esperado, y no juega desde el 21 de septiembre, cuando cayeron contra los Millonarios, donde logró disputar 85 minutos antes de salir de cambio.

¿Cuando es el debut de Fernando Gago con Boca Juniors?

Con apenas una semana en el banquillo de Boca Juniors, ya viene el debut de Fernando Gago con el club, será este sábado 19 de octubre, cuando se midan a Tigre, en calidad de visitantes, en punto de las 4:15 PM (tiempo del centro de México). Y tan solo cuatro días más tarde, el 23, serán los Cuartos de Final de la Copa Argentina ante el Gimnasia, una dura prueba para el nuevo DT.