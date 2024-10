“Fue una decisión muy fácil”, Fernando Gago responde a su salida de Chivas al ser presentado con Boca Juniors

Oficialmente Fernando Gago fue presentado como nuevo director técnico de Boca Juniors de Argentina tras su polémica salida de las Chivas.

El estratega argentino regresó al club que lo vio nacer como futbolista profesional y donde militó durante una década y con quienes ganó cinco títulos de liga.

Las palabras de Fernando Gago en su presentación con Boca Juniors

Esta será la cuarta etapa de Gago como estratega, su tercera en Argentina y su primera con el conjunto xeneize; pero para llegar a este momento estuvo lleno de polémicas, pues desde que sonó su posible salida del Guadalajara él siempre dio negativas al respecto



En su salida del país, se negó a dar declaraciones y hasta ahora, ya estando con Boca, dio sus primeras palabras al respecto. “Yo estoy muy confiado y creo que actué de una manera correcta. Hay varias situaciones que quedan para mí y otras para Chivas. Considero que actué de buena manera, tenía una cláusula de rescisión”, constató el argentino.

Dejó al Rebaño sin técnico y con la liguilla en puerta, además de tres partidos al hilo sin victoria,pero Gago no tuvo problema en contar cómo fue el proceso de aceptar la oferta Xeneize. “Se habló durante tres, cuatro semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado, quien me quiera creer que me crea”, dijo.

“Se habló por mucho tiempo, pero a mí no me llamó nadie. Tomé la decisión que creí era mejor para mí. Fue una decisión que la tomé muy fácil”, agregó, lanzando una puntada más al equipo que le abrió las puertas al futbol mexicano.

Gago firmó su vínculo con Boca y es el nuevo entrenador Xeneize.



¡Bienvenido a casa, Fernando! 💙💛💙 pic.twitter.com/rnQ1dv8Lyz — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2024

¿Cómo dejó Fernando Gago a Chivas?

Su estancia en Chivas fue de 287 días, donde llegó a 38 partidos dirigidos con 17 victorias, nueve empates y 12 derrotas, en las que no sólo se quedó sin títulos, sino que jamás pudo siquiera derrotar al América, el acérrimo rival rojiblanco, ante quienes incluso cayó en semifinales.

Ahora, llega a Boca Juniors a tomar el lugar de Diego Martínez, quien le dejó al equipo en la décima posición de la clasificación general