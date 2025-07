Fernando Gago SEPULTA la polémica en la rueda de prensa tras perder contra Toluca

Toluca reafirmó su condición de campeón al imponerse por 3-1 a Necaxa en la primera jornada del Apertura 2025, disputada el sábado 12 de julio en el Estadio Nemesio Diez. Los Rayos se adelantaron muy pronto con un tanto de Pavel Pérez, pero el vigente campeón dio vuelta al marcador con goles de Marcel Ruiz, Jesús Angulo y Helinho, evidenciando su mayor contundencia en el complemento.

Con este resultado, Toluca sumó sus primeros tres puntos y se colocó momentáneamente en lo más alto de la tabla general, mientras que Necaxa quedó sin unidades y con una diferencia de goles de menos dos tras la primera fecha. El desempeño defensivo de los hidrocálidos mostró carencias en las coberturas y fue un factor clave en la remontada del rival.

#TOLvsNEC | Levantarnos y aprender, esto empieza y hay mucho camino por delante. #FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/xzV8hDqCo0 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 13, 2025

Después del partido, el entrenador Fernando Gago volvió a poner el énfasis en los valores institucionales y su compromiso con el club, reiterando una de sus máximas:

“Hablemos del partido, no importa lo que significo yo, al contrario, yo soy el entrenador del Necaxa y eso es lo más importante que tengo. Soy un entrenador de futbol, voy a tener procesos en clubes o no, por ahí me quedo toda la vida a dirigir acá, no lo sé; lo más importante por hoy es la institución y a eso me debo.”

¿Cómo suplirá el Necaxa la salida de José Paradela?

En la antesala de la segunda jornada, la plantilla necaxista ha sufrido movimientos en su plantel: el mediocampista argentino José Paradela emigró a Cruz Azul, y en su lugar ya fue presentado Cristian “Chicote” Calderón, procedente de América; además del arribo el centrocampista madrileño Raúl Sánchez para cubrir los huecos en el mediocampo.

¿Quién es el próximo rival del Necaxa en el Apertura 2025?

El próximo rival de los Rayos del Necaxa es el Querétaro, el cual será en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2025 y la fecha es el viernes 18 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Victoria.