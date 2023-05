Fernando Gorriarán revela petición de Robert Dante Siboldi

Los Tigres de Fernando Gorriarán se medirán ante los Panzas Verdes de León en la ida de las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones en busca de alcanzar de nueva cuenta la final, con el objetivo de volver a tener una participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, en donde hicieron historia en la edición 2021, al ser el primer club mexicano en llegar al encuentro final de dicha competencia, sin embargo cayeron ante el Bayern Munich y únicamente obtuvieron el segundo lugar.

El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán habló en la previa sobre la llegada de su nuevo director técnico Robert Dante Siboldi y la petición que le hizo de manera específica; el entrenador charrúa quien es el tercer estratega en el banquillo de los de San Nicolás de los Garza en el 2023, tras los breves pasos de Diego Cocca y Marco Antonio “Chima” Ruiz.

“Me siento cómodo por dentro y fuera. Robert me pidió que fuera el de Santos, que fui uno de los mejores del torneo, me pidió que tenga esa dinámica, presión. Si me toca jugar por fuera, no tengo problemas”, reveló Fernando Gorriarán de su plática privada con Robert Dante Siboldi.

Aún existen cosas del León de Ambriz

La Fiera está bajo las órdenes del director técnico argentino Nicolás Larcamón, pero aún vive el recuerdo del estilo de juego que tenía el León con Nacho Ambriz, debido a la manera en que impactó al futbol mexicano.

“No es el León de Nacho Ambriz, pero tiene esa visión de tener la pelota, ser contundentes. Lo trabajamos desde el viernes, será difícil, tenemos que tapar espacios, intentan jugar por dentro”, confesó Nando Gorriarán tras haber analizado al conjunto de los Panzas Verdes.

El partido entre Tigres y los Panzas Verdes se jugará en el Estadio Universitario, mejor conocido como el Volcán, donde se espera una gran asistencia de los aficionados del más campeón de Nuevo León.