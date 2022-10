El día que Fernando Hierro pudo llegar a la directiva de Chivas

Luego de la salida de Ricardo Peláez de la directiva, Chivas sigue buscando Director Deportivo para el Clausura 2023 y podróa llegar directo desde España. Se trata de Fernando Hierro, quien ya en ocasiones anteriores ha sonado para fichar con la institución rojiblanca.

Hasta ahora no se han dado más detalles sobre quien podría tomar el lugar de Ricardo Peláez en Chivas. El directivo estuvo durante tres años pero no logró llevar al equipo a conquistar ningún título. Es por eso que Amaury Vergara y compañía se tomarán el tiempo que sea necesario para decidir quién lo reemplazará.

Te puede interesar: ¡Oficial! Chivas confirma las primeras dos bajas para el Clausura 2022

Christian Martinoli destroza a Ricardo Peláez por su paso en Chivas

Fernando Hierro ya “sonó" para Chivas

Fue en 2019 precisamente cuando el nombre de Fernando Hierro también fue puesto sobre la mesa para llegar a la directiva de Chivas. Fue después de una irregular etapa en el Rebaño, en donde pasaron nombres como el de Francisco Gabriel de Anda y Mariano Varela.

Finalmente en aquel entonces fue el propio Ricardo Peláez quien terminó haciéndose cargo del equipo. Ahora, tras la salida del mexicano, sería Fernando Hierro el encargado de tomar el proyecto, en el que podría incluirse una limpia de plantel. Jugadores como Miguel Ponce y Jesús Molina ya anunciaron su salida del club.

Actualmente, Fernando Hierro no tiene trabajo y su última experiencia en un equipo, fue en España cuando dirigió al Real Oviedo. No obstante, no se ha mencionado nada ni por parte del club, como del entorneo del exfutbolista del Real Madrid y la Selección de España.

Además de Fernando Hierro, al parecer en Chivas tienen una larga lista de candidatos que incluye nombres como el de Néstor de la Torre, Álvaro Dávila, Luis Miguel Salvador y hasta Duilio Davino, quien recientemente abandonó a los Rayados de Monterrey.

Te puede interesar: Los cuatro posibles sustitutos de Ricardo Peláez en Chivas