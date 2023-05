Estamos dolidos: Fernando Hierro, presidente de Chivas

No cabe duda que la derrota del Guadalajara en la final del futbol mexicano frente a Tigres caló de forma profunda en el club rojiblanco por las formas y dejar ir una ventaja de dos goles; sin embargo, el Chivas dan la cara y el director deportivo, Fernando Hierro asegura que ya piensan en el futuro aunque confiesa que también están un poco dolidos.

“Estoy dolido, pero cuando uno trabaja, con el grupo humano que se ha creado en estos seis meses. Los chicos se han dejado el alma. Siempre hemos trabajado desde el respeto por el futbol, por la afición, por el rival. Nos tenemos que levantar, así me lo ha enseñado el futbol”, mencionó Fernando Hierro en conferencia de prensa.

En el Guadalajara los jugadores recibieron semanas de descanso, pero al interior del club ya se trabaja de cara a la siguiente temporada, ya se piensa en el Apertura 2023, la Leagues Cup y la planeación de esta pretemporada, ¿la principal misión en el Rebaño? Levantarse del golpe anímico de perder la final en casa.

“Tenemos que levantarnos, dentro de un mes es otra competencia nueva porque el hecho de que ganemos tampoco garantiza lo que pase el siguiente torneo.Estamos dolidos por lo que sucedió con nuestra gente, por el apoyo. Hacía tiempo que no vivía algo así, los que han estado con nosotros, agradecemos mucho a la afición, al club de organizar la Final, trabajaron todos mucho, teníamos mucha ilusión, pero la raya del deporte es muy fina, la victoria y la derrota es muy fina, nos levantamos, no regresamos y no vamos a vivir de lo que pasó sino sacando las conclusiones”, puntualizó el directivo español.

Sobre la posibilidad de ya trabajar el tema de los refuerzos, Fernando Hierro no quiso entrar mucho en el tema prefirió darle su lugar a la cantera, luego de salir campeones en la Liga BBVA Expansión MX con el Tapatío.

“Todo club está abierto a todas las posibilidades. Nosotros tenemos un hermano menor que es Tapatío. Cuando la gente habla de nombres y de futuro, tenemos categorías inferiores que tienen extraordinarios jugadores.”, finalizó.