Fernando Mendoza, el QB latino que ya apunta al #1 del Draft NFL

El nombre de Fernando Mendoza empieza a sonar cada vez más fuerte en los pasillos de la NFL. El quarterback de los Indiana Hoosiers, de raíces cubanas y nacido en Miami, está firmando una temporada que no solo sorprende: está cambiando su vida. Hoy, múltiples scouts NFL coinciden en que el joven mariscal podría convertirse en el primer pick del Draft NFL 2026, un logro histórico para un jugador latino y un acontecimiento que apunta a mover millones en contratos, patrocinios y valor de mercado.

Mendoza, quien no fue un recluta de élite en high school, ha pasado de promesa discreta a prospecto generacional, una historia que resuena especialmente entre la comunidad latina en Estados Unidos. Con solo 22 años, mide 6’5’’ (1.96m), supera las 2,700 yardas aéreas en la temporada y mantiene un porcentaje de pases completos arriba del 70%. Números de un QB listo para saltar al profesionalismo.

Scouts lo colocan como posible pick 1 del Draft NFL 2026

La proyección de Fernando Mendoza ha explotado. Reportes y bases de datos de mock drafts lo ubican como un top-5 asegurado, y en varios análisis ya aparece como el favorito para ser selección #1. Las razones son claras: precisión quirúrgica, lectura avanzada de defensivas, movilidad suficiente y liderazgo comprobado.

Su temporada con los Indiana Hoosiers ha sido espectacular. Ha llevado a un programa históricamente irregular a pelear puestos de Playoffs, acumulando premios semanales y poniendo a Indiana en el mapa nacional. Para ejecutivos de la NFL, es el tipo de quarterback con “alto piso y techo elite”, un perfil que se paga caro en la liga.

Su origen latino también se ha vuelto parte de la narrativa. Sería el primer quarterback de ascendencia latina en ser elegido en el top-3 de un Draft NFL, superando figuras como Mark Sánchez (#5 en 2009). El impacto cultural y comercial sería enorme.

El valor económico detrás del nuevo fenómeno latino

El ascenso de Fernando Mendoza no es solo deportivo. Para franquicias necesitadas de un quarterback, él representa un activo multimillonario: contratos de novato de más de $40 millones, proyección de patrocinios y un enorme arrastre entre la audiencia latina, que hoy es una de las demografías de mayor crecimiento en la NFL.

Además, equipos como Saints, Raiders o Jets —frecuentemente mencionados por insiders— ven en Mendoza a un mariscal capaz de elevar su valor de marca, llenar estadios y atraer sponsors interesados en conectar con el mercado hispano.

A esto se suma que su historia personal —nieto de inmigrantes cubanos, hijo de una familia trabajadora, no reclutado como estrella, pero convertido en fenómeno nacional— es perfecta para la narrativa del “sueño americano latino”.

Si mantiene su nivel en diciembre y en los Playoffs, su destino podría sellarse: Fernando Mendoza sería el nuevo rostro latino de la NFL.