Fernando Ortiz admite haberse molestado con la lesión del “Tecatito” Corona

Los Rayados de Monterrey vencieron 3-1 a los Bravos de Juárez en el Gigante de Acero, pero el triunfo de los regiomontanos resultó costoso por la posible lesión que sufrió el extremo mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Corona, quien tuvo que salir de cambio por no poder continuar en el terreno de juego.

La figura del encuentro fue Rogelio Funes Mori, ya que el mellizo anotó fue el autor de dos goles, con los cuales la Pandilla llegó 17 puntos y escaló puestos para meterse en la lucha por obtener un boleto directo para la liguilla, además cabe mencionar que cuenta con dos encuentros pendientes, uno ante los Xolos de Tijuana y otro ante los Guerreros de Santos Laguna.

Fernando Ortiz preocupado por las lesiones de sus jugadores

“Preocupado, son lesiones atípicas a una corta distancia y tiempo de lo que estamos trabajando. Lo de Stefan fue un golpe en el tendón, lo de Víctor, un golpe que se le cayeron encima; pasan, sí, nos toca a nosotros también, son rachas, no tengo ningún tipo de duda que hacen el staff médico y de preparación físico”, mencionó Fernando Ortiz en la conferencia de prensa posterior al partido en contra del combinado fronterizo.

“Tecatito” sufre lesión en el partido

En el minuto 66 el cuerpo técnico de los Rayados tuvo que gastar su última modificación en el partido de manera imprevista, esto provocado por la lesión de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, la cual molestó a Fernando Ortiz porque tuvo que modificar su planeación en la parte complementaria del cotejo.

“La molestia mía fue porque el doctor me hace quemar una ventana de cambios, es un enojo común, lo importante es que Jesús está bien, no tiene ningún tipo de lesión muscular”, confesó el “Tano” que sí se molestó con la lesión de Corona pero no con el jugador.

