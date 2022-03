Fernando Ortiz no descarta mantenerse como DT del América

La destitución de Santiago Solari y la renuncia de Gilberto Adame como auxiliar institucional dejaron al América con una corta baraja de opciones para asumir el banquillo. Fernando Ortiz, quien hasta la semana pasada dirigía a la categoría Sub-20, se hará cargo y, pese a que el comunicado oficial indica que su estadía se contempla “por los siguientes partidos”, él no descarta mantenerse más tiempo.

“El límite me lo pongo yo. No puedo pensar hasta mañana y no puedo pensar del sábado en adelante. La directiva tendrá que tomar la decisión que ellos crean correspondiente. Yo estoy para aportar lo mucho o poco que pueda dar de experiencia. Mi meta, hoy, es sábado, 19:00 horas, en la cancha de Monterrey dar lo mejor y, después, el domingo se verá. Soy realista, sé que posición ocupo y dónde estoy. No he charlado, me enfoco solamente en Monterrey. El día domingo, se verá para qué está Fernando Ortiz”, dijo el argentino, en conferencia virtual.

El grupo está dolido: Fernando Ortiz

El estratega reveló en qué condiciones encontró a un vestuario que, por primera vez en cinco años, se encuentra ubicado en el último lugar de la Liga BBVA MX.

“Es un grupo que está dolido, los resultados no son el reflejo que todo mundo quiere ver en su equipo. La primer charla que yo tuve con los jugadores, habiendo estado ahí como jugador, les dije que no tenemos que volver para atrás, lo que tenemos que pensar de ahora en adelante es el partido que tenemos inmediato. El mensaje fue siempre sincero y claro: para poder revertir la situación en la que estamos viviendo, es entrenar, dar el todo, sabiendo que cada equipo nos va a querer ganar, porque es el club más importante y siempre va a ser noticia el día posterior”, apuntó.

Cuestionado sobre la estrategia a seguir para imponerse a los Rayados -que también estrenarán técnico (Víctor Manuel Vucetich)- en la Jornada 9, el otrora defensor aseguró que priorizará el aspecto emocional y psicológico sobre los puntos futbolísticos.

“Va a pasar por un estado más anímico que por otra orden táctica. Material tengo, confío en los jugadores a morir. El que esté dentro del campo lo va a hacer de esa manera. Yo los voy a guiar para decirles dónde poder lastimar o dónde tener las precauciones necesarias para el rival que tengo enfrente”, concluyó.