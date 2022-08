Fernando Ortíz “calienta” el Clásico Capitalino con mensaje para Pumas

El triunfo del América sobre los Bravos de Juárez no estuvo exento de críticas por parte de su entorno. Su propio entrenador, Fernando Ortíz, se mostró cauteloso una vez terminado el encuentro de la Jornada 7 del Apertura 2022 en el Estadio Azteca.

“Las maneras por momentos me gustaron y por momentos no, siempre he sido claro. Sacamos un resultado positivo. En el vestuario, les dejé claro que no es el equipo que quiero y, si no buscábamos el partido en casa, no íbamos a ganar. Abrimos el marcador, que era lo más difícil y, a la hora de que el rival podía imponer presión, terminamos con un resultado a favor”, analizó.

Te puede interesar: Así va la tabla general del Apertura 2022 tras la Jornada 7

¿A dónde se va de vacaciones Cristiano Ronaldo? | ShowBiz Botanero

El triunfo estuvo guiado por un doblete de Henry Martín , quien acumula siete goles en los últimos seis encuentros, y el estratega habló sobre el momento que atraviesan tanto el ariete referido como el resto de su arsenal.

“Lo de Henry a mí no me sorprende. Son excelentes jugadores, son delanteros, necesitan y conviven con el gol. Están preparados para vestir esta camiseta y entrenan día a día, a veces e les da y a veces el arco se les cierra. Felicitaciones a Henry; Federico (Viñas), Jonathan (Rodríguez), Román (Martínez)y Diego (Valdés), ya va a llegar el gol, son excelentes profesionales y se entregan al máximo”, explicó.

"Lo de Henry a mi no me sorprende" 😎



Esto dice Fernando Ortiz sobre la racha goleadora que tiene Henry Martín 🦅 pic.twitter.com/3r1gECM3P3 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 8, 2022

El mensaje de Fernando Ortíz para Pumas

El siguiente partido del conjunto azulcrema es ante los Pumas, recién goleados por el Barcelona en el Camp Nou, y el timonel argentino descartó que el viaje de regreso desde España vaya a ser un factor determinante en el Clásico Capitalino.

“Lo que haga Pumas es problema de Pumas. Nosotros tuvimos más viajes que ellos y jamás me quejé de eso. Estoy feliz de poder trabajar una semana normal, donde tengo que corregir, hay cosas que no me gustaron y hay que seguir mejorando. El sábado, cuando los enfrentemos, va a estar el mejor equipo que considere en la semana”, adelantó.

Con respecto a las salidas de Jorge Sánchez, Santiago Naveda y Jorge Meré, así como su posible reemplazo, el ‘Tano’ emitió una declaración ambigua.

“Estoy feliz con los jugadores que se fueron y encontraron un equipo donde puedan tener regularidad, eso me pone feliz. Deportivamente, siempre me gustaron, pero a veces hay que tomar decisiones deportivas. Con todas las semanas, no he podido sentarme con la directiva a hablar estas situaciones; si se llega a sumar alguien, bienvenido sea. Lo dije, el plantel con el que cuento me tiene feliz y confío a muerte en ellos”, sentenció Fernando Ortíz.

Te puede interesar: Todos los resultados de la Jornada 7 del Apertura 2022