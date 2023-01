Fernando Ortíz defiende a Bruno Valdez por su paso en el América

Bruno Valdez no continuará en el América. Sus actuaciones han sido blanco de críticas y el cuerpo técnico de las águilas ha decidido no registrarlo para el Clausura 2023. En las plataformas digitales, la afición azulcrema ha ejercido presión para que se consume su salida del club y, aunque ésta es inminente, Fernando Ortíz salió en su defensa.

“Bruno ha hecho una excelente trayectoria en esta institución, ha entrado en la historia y no es fácil. Puede haber gente que le guste y otros que no, pero para mí es admirable, no es fácil entrar en una historia como la de América. De las redes sociales, saben lo que pienso respecto a ello”, dijo, en conferencia.

Para el Clausura 2023, cada equipo puede registrar 10 futbolistas no formados en México y, por el momento, las águilas cuentan con 12; Azteca Deportes pudo saber que tanto Valdez como el español Jorge Meré son los descartados y, según explicó el ‘Tano’ —sin llegar a confirmar sus nombres—, ya les comunicó su determinación.

“Con el jugador, tengo una línea directa y saben lo que pienso. Eso es lo primordial para mí como entrenador. La directiva maneja si se va o se queda, el tiempo se acorta, pero creo que se va a solucionar”, comentó.

Cuestionado sobre la posibilidad de fichar a más elementos procedentes del extranjero, el estratega argentino no cerró la puerta; sin embargo, tampoco confirmó interés particular en algún potencial fichaje.

“Hay tiempo para decidir quién se puede ir y quién puede venir. La directiva lo maneja, sabe las palabras que pienso con respecto a eso y, seguramente en estos días, alguna decisión se tomará”, apuntó.

¿Cuál es el techo de este América? Ortíz no se aventuró a decretarlo. Con la plantilla que hoy tiene a su disposición, sólo se enfoca en la primera fecha del certamen que arranca.

“Estoy satisfecho con el plantel. ¿Los equipos que se han reforzado? No me fijo en eso, tengo mucho trabajo como para fijarme en los demás. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé, el primer objetivo es Querétaro y, en casa, debemos imponer el querer ganar, así como lo hacemos de visitantes. El primer objetivo es Querétaro”, sentenció.

