OFICIAL: Fernando Ortiz define su futuro con Santos tras perder contra Xolos

Los Guerreros de Santos Laguna perdieron en casa 0-4 en contra de los Xolos de Tijuana en la jornada 17 del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX con el cual cerraron su participación en el primer semestre del año bajo las órdenes de Fernando “Tano” Ortiz.

Te puede interesar: Cinco refuerzos para rescatar a Chivas de su crisis

Con el descalabró sumaron 14 derrotas en el CL 2025, por lo que el campeonato de Santos fue uno de sus peores en la historia al quedar en el lugar 18 de la tabla general con solo 7 puntos gracias a sus dos triunfos y un empate.

“Antes que nada quiero pedir disculpas a nuestra querida afición, personalmente me siento muy avergonzado del torneo que hicimos, soy responsable de la situación. En mi mente hoy no pasa renunciar ni dar un paso al costado, estoy convencido y es muy claro que tiene que haber muchos cambios notorios y profundos, pero eso no dependerá de mí", comentó con tristeza Fernando Ortiz tras sumar una derrota más con los Guerreros.

Resumen: Tigres 2-1 Pumas | Jornada 17 Liga BBVA MX, Clausura 2025

Ortiz piensa en el futuro de Santos

En la conferencia de prensa se le cuestionó al director técnico argentino sobre el plantel con el que actualmente cuenta en Santos Laguna y con el cual disputó el Clausura 2025 de la Liga BBVA MX , el “Tano” contestó de manera directa y sin tapujos su opinión, además de dar una advertencia para el Apertura 2025.

“Hoy tengo un conocimiento cien por cien de la plantilla y soy consciente y realista de que no alcanza, los jugadores también saben de la situación, lo reitero, tiene que haber un cambio rotundo, profundo y notorio, si no lo va a haber seguiremos teniendo dolores de corazón y de alma por la institución”, analizó el argentino sobre el plantel de los Guerreros y lo que podría suceder si no se efectúan cambios.

Te puede interesar: Los MILLONES que recibiría Cruz Azul por la venta de Amaury Morales a EUROPA