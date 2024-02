Fernando Ortiz presume que Rayados es el máximo ganador de la Concachampions

El Monterrey debutará en la edición de la Liga de Campeones de la Concacaf 2024 visitando al Comunicaciones FC de Guatemala este martes.

Sin embargo, el “Tano” afirmó que no habrá exceso de confianza debido a que son el club mexicano con más trofeos de este torneo.

“Monterrey conoce muy bien la competencia, es el máximo ganador de esta competencia, nosotros lo vamos a tomar con la misma seriedad que cada vez que Monterrey juega la liga”, declaró el estratega argentino.

Desde que se cambió el nombre a Liga de Campeones de la Concacaf en el 2008, el club regiomontano ha conquistado cinco títulos para ser el club con más de estos trofeos.

Aunque si se toma en cuenta desde el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf desde 1962, el América ostenta siete campeonatos, seguido por Cruz Azul con seis y luego empatados Pachuca y Rayados con cinco.

El estratega argentino hará uso de todos sus jugadores

Fernando Ortiz también reconoció que aprovechará lo amplio de su plantilla para utilizar a jugadores que no han tenido actividad en la LIGA BBVA MX.

“Tenemos una seguidilla de partidos por delante, en mi cabeza hay una rotación, no sé qué jugador vaya a rotar, no importa el jugador, sino la idea que se lleve dentro del juego, son frases reiteradas, pero veré cómo están los chicos y definiré al equipo para mañana”, declaró.

El ‘Tano’ por último indicó que podría ser la oportunidad para debutar a uno de sus refuerzos que llegó para este año.

“Todavía no tengo en mi cabeza los once que iniciarán mañana, Gerardo (Arteaga) está muy bien, cumplió la fecha de suspensión que traía del exterior, hoy vamos a entrenar y veré cómo están los chicos, no he decidido al equipo”, explicó.

El Monterrey se medirá al Comunicaciones FC este martes en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

