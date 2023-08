Fernando Ortiz está satisfecho con el juego de Rayados

El técnico Fernando Ortiz señaló que está satisfecho con el funcionamiento de los Rayados luego de la derrota de este miércolesen su visita a Toluca.

El conjunto regiomontano perdió por la mínima en el duelo pendiente que tenían de la Jornada 5 ante los Diablos Rojos lo que acrecentó el ‘bache’ que atraviesa al venir de caer ante Cruz Azul en el juego pasado de la LIGA BBVA MX y además de los descalabros seguidos ante Philadelphia Union y Nashville en la Leagues Cup.

En este lapso la ‘Pandilla’ apenas lleva un gol a favor, mientras que a cambio ha permitido ocho anotaciones, pero incluso así para el ‘Tano’ el accionar de su equipo contra los escarlatas fue el esperado.

“El ganador es Toluca, pero estoy contento, satisfecho, feliz, el equipo volvió a demostrar ese protagonismo que yo quiero para la institución, si bien no habíamos hecho algo de lo que me gusta mí ante Cruz Azul, hoy sí se vio el Monterrey que quiero, el futbol tiene estas cosas, cuando no la metes y si la meten ganan, suceden este tipo de cosas”, apuntó Ortiz.

El ‘Tano’ no se preocupa por demás con la actualidad de Rayados

El técnico de los Rayados reveló en la conferencia de prensa posterior al encuentro que este mismo mensaje lo compartió en el vestidor con los jugadores y que deberán darle la vuelta a la página lo antes posible porque visitan Guadalajara este fin de semana para enfrentarse a las Chivas.

Además el ‘Tano’ puso énfasis en que sólo ha sido un tema de contundencia y que sólo estaría preocupando si sus dirigidos no estuvieran creando acciones de peligro en el marco rival.

Por otra parte, el estratega argentino habló de la gran posibilidad de que se confirme la llegada de Jesús ‘Tecatito’ Corona a Monterrey.

“Sé que están las negociaciones, no lo voy a mentir, es un jugador que todos conocemos, sabemos que nos puede aportar muchísimo, está en las manos de la directiva y yo confío”, indicó Fernando Ortiz.

Un refuerzo muy importante que además arribaría en un momento en el que Rayados tiene muchos jugadores lesionados y que esto ha mermado en tener al mejor once disponible en la cancha.