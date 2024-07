Su equipo ganó, pero a este DT sigue sin gustarle cómo juegan

El Monterrey logró la victoria por la mínima en el Estadio Victoria con una anotación de Jordi Cortizo para recuperarse anímicamente luego de la goleada que les propinó el Cruz Azul el fin de semana pasado.

Sin embargo, el ‘Tano’ aceptó que esta no es la mejor versión del conjunto regiomontano, ya que incluso los Rayos estuvieron cerca de conseguir el empate en el duelo de este miércolescorrespondiente a la Jornada 3.

“Sacamos un buen resultado, tenemos que seguir trabajando, no es el equipo que a mí me gusta”, dijo el entrenador argentino en la conferencia de prensa posterior al juego.

Las dudas de Rayados en este Apertura

Los Rayados comenzaron el certamen con una cerrada victoria a domicilio ante los Tuzos, pero después sufrieron una goleada en su primer partido en casa y ahora nuevamente ganaron como visitantes, pero sin dejar las mejores sensaciones futbolísticas.

“Vamos de a poco, tuvimos un inicio difícil como un gran juego ante Pachuca, luego caímos de la forma en que caímos con Cruz Azul. Se ganó, la idea de juego se vio muy poco el día de hoy, pero trabajaré e insistiré en creer lo que yo tengo en mi cabeza y sé que está en los jugadores, de apoco va a ir apareciendo la idea que quiero”, explicó Ortiz.

Rayados necesita acomodarse en la tabla

La ‘Pandilla’ se ubica actualmente en el sexto lugar de la tabla de la LIGA BBVA MX con seis puntos obtenidos tras tres fechas y este sábado se prepara para recibir a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio BBVA.

Por último el ‘Tano’ no quiso entrar en la polémica que se generó debido al gol anulado que marcó Diber Cambindo por un cerrado fuera de lugar que pudo haberle dado el empate al Necaxa.

“No vi la jugada, no soy de meterme en decisiones arbitrales. No voy a estar ahí enfrente del VAR, creo que todo mundo debe tener confianza sobre eso. Mi cabeza está puesta en Querétaro, no puedo pensar más allá de eso”, recalcó.

