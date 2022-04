Fernando Ortiz rompe en llanto tras triunfo contra Necaxa

Fernando Ortiz, técnico interino del América, se enfrentó a una tragedia familiar esta semana: el fallecimiento de su madre Silvia Cristina Barbeito. El dirigente se impuso al dolor y se quedó en la capital mexicana debido a su compromiso con el club de Coapa y el regreso de la Liga BBVA MX tras la fecha FIFA. Antes de comenzar el duelo contra Necaxa, los 22 jugadores en el campo rindieron un minuto de silencio para honrar la memoria de la madre de Ortiz.

En el partido correspondiente a la Jornada 12 de la Liga BBVA MX los azulcremas derrotaron de último minuto a los dirigidos por Jimmy Lozano, con lo que rescatan más oportunidades de jugar el repechaje y ser parte de liguilla. Al término del encuentro, el argentino habló respecto al duelo que vivió durante los últimos siete días.

Te puede interesar: América apunta al repechaje tras la fecha FIFA

Los mejores goles en lo que va del torneo | Liga BBVA MX | Top 5

“Perder a una madre duele, duele mucho, pero estoy feliz de que desde arriba ella está feliz de que yo esté haciendo lo que me gusta” declaró.

En el gol de Diego Valdés de último minuto, el equipo se acercó a su técnico para celebrar el triunfo conseguido.

La voz del técnico se cortó y se le formó un nudo en la garganta: la tragedia tomó peso, pero habló sobre el apoyo que recibió de su familia para cumplir su sueño de ser futbolista y, posteriormente, dirigente.

“Mis padres me han apoyado en todo sentido, siempre me han inculcado mirar para adelante”, dijo entre lágrimas, “en este caso, mi madre me apoyó desde que tomé la decisión de venir para acá, y sobre todas las cosas, siempre hay que estar cerca de la familia. El futbol es un deporte que te une, que se vive en familia”, agregó.

Desde que llegó Ortiz al club de Coapa, el conjunto suma dos victorias y un empate, y con esto han logrado acercarse a las unidades necesarias para entrar al área de repesca.

El técnico se mostró contento y agradecido con sus jugadores luego del partido: “siempre he hecho hincapié en que tengo unos jugadores extraordinarios y que siempre quisieron salir adelante”.

https://twitter.com/ClubAmerica/status/1510466741788459011

Te puede interesar: ¿Llega al América? Juan Carlos Osorio se queda sin equipo

El próximo compromiso de Fernando Ortiz y el América

En la próxima jornada de la Liga BBVA MX, el América de Fernando Ortiz recibirá en casa al FC Juárez, club que se encuentra en la penúltima posición de la tabla y suma cuatro derrotas consecutivas.