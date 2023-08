Festeja el Día del Gamer con lo mejor en tu hogar

Para nadie es un secreto, la cultura gamer y todo lo que la rodea se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial. Actualmente, existen ligas profesionales y torneos que reúnen lo mejor del gaming. Era de esperarse que los millones de jugadores en el mundo tuvieran un día para celebrar su pasión con el mejor entretenimiento en su hogar.

¿De dónde surge el Día del Gamer?

Para encontrar los orígenes de esta celebración hay que remontarnos al 2008, año en el que tres medios españoles especializados en videojuegos decidieron establecer el 29 de agosto como la fecha en la que los gamers podrían celebrar su pasión. La fecha fue bien recibida por los jugadores de la comunidad hispanohablante quienes llevan 15 años celebrando.

¿Cómo celebrar el Día del Gamer?

Al ser una fecha que conmemora una actividad recreativa, la mejor forma de celebrar el Día del Gamer es disfrutar de los mejores videojuegos y sacarle el máximo provecho a tu consola de nueva generación. Sin embargo, también es la oportunidad perfecta para hacerte un regalo gamer y demostrar que “el mejor entretenimiento está en tu hogar”.

